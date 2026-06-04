BoAがクリスタル・ケイらと笑顔、独立後の明るい表情に反響「久しぶりのトーク楽しかった」 | RBB TODAY

歌手BoAの近況投稿が反響を呼んでいる。

BoAは6月3日に自身のインスタグラムを更新。

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「久しぶりのトーク楽しかったです。見逃した方はYouTubeで見てくださいね」と綴り、仕事現場でのオフショットを公開した。

公開された写真には、収録スタジオらしき場所でリラックスした表情を見せるBoAの姿が収められている。1枚目は親交の深い歌手のクリスタル・ケイと、2枚目はラジオDJやタレントとして活躍するサッシャと並んで笑顔を見せており、和気あいあいとした現場の雰囲気を伝えている。

なおBoAは今年1月、約25年間にわたり在籍したSMエンターテインメントとの専属契約が満了となり、3月に個人事務所「「BApal Entertainment」を設立して独立を発表したばかり。大手の枠を飛び出し、新たな一歩を踏み出した。

（写真＝BoA Instagram）

近年は歌手活動のみならず、SMの後輩NCT WISHのプロデュースや、ヒットドラマ『私の夫と結婚して』に女優として出演するなど、マルチに活動している。

独立発表後、金髪と化してビジュアルの変化が大きな注目を集めたBoA。今回の投稿では久しぶりに仕事現場でのハツラツとした姿を見せたことにりょい、ファンからは「金髪ショートボブめちゃくちゃ似合ってる！」「Crystal Kayちゃんとのツーショット胸熱」「絶対にチェックします！」など、熱い応援コメントが寄せられた。

◇BoA プロフィール

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。

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