チャン・グンソク、恋人のために学費を支援!?　一途すぎる恋愛観を告白「一度付き合うと…」 | RBB TODAY

チャン・グンソクが、自身ならではの恋愛スタイルを明かし注目を集めた。

“アジアのプリンス”ことチャン・グンソクが、一途な恋愛観を率直に語る。

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6月5日21時40分より韓国で放送されるKBS 2TV『屋上部屋の問題児たち』（原題）に、デビュー34年目の俳優チャン・グンソクが単独ゲストとして出演する。

この日の放送でチャン・グンソクは、自身の恋愛観について包み隠さず打ち明ける。恋愛をすると相手に全力を注ぐタイプだという彼は、「一度付き合うと長く続く方だ」と語り、ロマンチストな一面をのぞかせた。

特に、交際相手の将来のために学費を支援したことがあると明かし、スタジオを驚かせた。彼は「自分のプレゼントが恋人の人生にとって良い意味を持つものになればと思い、勉強していた恋人の学費を支援したことがある」と説明。さらに、別れた後にその恋人が無事に卒業したと聞いたことも明かし、MCたちの関心を集めた。チャン・グンソクの恋愛エピソードの詳細は、番組を通じて公開される予定だ。

（画像＝KBS 2TV）3・4枚目チャン・グンソク

また、チャン・グンソクは芸能界を代表する親友であるSUPER JUNIORのキム・ヒチョル、歌手のジェジュン、FTISLANDのイ・ホンギとの、いわゆる“プリンスF4”の集まりにまつわるエピソードも披露する。

最近は“プリンスF4”のメンバーたちと結婚について真剣に話すことが増えたという彼は、「4人の中で最初に結婚しそうなのは誰か」という質問に、一切ためらうことなく「当然、僕だ」と即答し、笑いを誘った。

さらに、「僕が一番まともだ。僕は自分自身よりももっと愛せる誰かを探している」と語り、結婚への強い意欲を見せるとともに、親友たちへのユーモアあふれる“ディス”でスタジオを笑いに包んだという。

チャン・グンソクはこれに先立ち、先輩女優ハ・ジウォンへの片思いについて語り、話題を集めた。

彼はドラマ『ファン・ジニ』で共演したハ・ジウォンについて、「作品で初めてキスシーンを演じた相手がハ・ジウォンだった」と告白し、周囲を驚かせた。続けて、「撮影当時、ハ・ジウォン姉さんのことが好きだった」と明かし、「撮影終了から10年以上たって、（ハ・ジウォン）姉さんに当時の気持ちを打ち明けたことがある」と語り、収録現場をときめきに包んだ。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演。2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYouTubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。

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