今夏も『世にも奇妙な物語』特別編が放送決定！上川隆也がベテラン刑事役で奇妙な世界へ… | RBB TODAY

人気ドラマシリーズ『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』（フジテレビ）が今夏も土曜プレミアム枠にて放送されることが決定した。放送は6月27日21時～23時10分。

おなじみのストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう『世にも奇妙な物語』シリーズ。1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という形で年に2度の放送を続け、各時代を代表する作家・脚本家と豪華俳優を掛け合わせることで、独自の"奇妙な"世界観を作り上げてきた。今回も珠玉の新作短編4本をお届けする。

（C）フジテレビ

第1作品目は、上川隆也主演の『遺体は一体……』。上川にとって同シリーズへの出演は今回が初となる。物語は、上川が演じるベテラン刑事・桜庭孝夫が事件現場の一軒家を訪れるところから始まる。2階の寝室には男女の遺体が横たわっていたが、庭の捜査を終えて寝室に戻ると、女の遺体が忽然と消えていた。さらに発見したはずの凶器や血痕まで跡形もなく消え去り……不可解な事態が次々と桜庭を襲う。共演には髙橋洋と樋口幸平が名を連ね、それぞれ桜庭の同僚刑事を演じる。

上川は台本を読んだ感想について、「今までさまざまな作品で務めてきた刑事モノにはない要素があって、『世にも奇妙な物語』ならではの事件に描かれているのが新鮮でした。これまで演じてきた刑事をどう活かしていこうかと、創意工夫の意欲を掻き立てられるように感じました」とコメント。

また視聴者へのメッセージとして、「昨年冬に出演したドラマ『問題物件』で関わったスタッフチームと再び一緒に作ったドラマでもあります。精一杯みんなで知恵を出し合って作った作品ですので、ぜひその熱意をお受け取りください」と語った。

今後も続けてラインナップが公開予定のため、続報に注目したい。