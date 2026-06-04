韓国ベテラン歌手、引っ越しの決め手はチャン・グンソク!?「グンソクが選んだ家だから、信じて…」 | RBB TODAY

歌手キム・ジョングクが、俳優チャン・グンソクの近くに住んでいることを明かした。

来る6月5日、韓国で放送されるKBS 2TVのバラエティ番組『クイズバラエティ～屋根部屋の問題児たち』には、元祖韓流スターで“アジアプリンス”ことチャン・グンソクが出演する。

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この日、キム・ジョングクは、チャン・グンソクの家の近くに住んでいるだと話した。2人は、路地1つを挟んだところで暮らしている、同じ集合住宅の住民だという。

キム・ジョングクは、「引っ越すときに記事がたくさん出たので、グンソクとご近所さんだということは知っていた」と明かしたが、これにコメディアンのヤン・セチャンが「プリンスと一緒に住んでいるなら、僕たちに少しは自慢してくれればよかったのに」と冗談を言った。

（写真＝KBS 2TV）左からキム・ジョングク、チャン・グンソク

これに対し、チャン・グンソクは「行き来するなかで会う機会もありそうなのに、一度も会えなくて残念だ」と伝えると、キム・ジョングクは「引っ越す前に、グンソクが長く住んでいる場所だと聞いた。グンソクが選んだ家だから、信じて越してきた。運気が良い」と親指を立てた。

特に、番組のレギュラーメンバーたちは、2人の家の価格に関心を示した。キム・ジョングクは「僕は1番高いときに入居したと思う」と苦笑いを浮かべたが、チャン・グンソクは「僕は初期から住んでいる」と、満足げな微笑みを浮かべた。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演。2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYouTubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。

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