BTS、テイラー・スウィフト＆バッド・バニー超え！米ビルボードチャート2026年最多記録を更新 | RBB TODAY

BTSが、圧倒的なグローバル影響力を見せつけている。

6月2日（現地時間）、米ビルボードの最新チャート（6月6日付）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が「グローバル（米国を除く）」で4週連続1位を記録した。

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同曲は通算8度目の首位を獲得し、2026年の同チャート最多1位記録を更新。独走状態を続けている。これにより『SWIM』は、2020年に発表された大ヒット曲『Dynamite』が持つ同チャートの最長1位記録に並んだ。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

BTSは同チャートで計8曲の1位獲得曲を保有することになり、バッド・バニー（Bad Bunny）やテイラー・スウィフト（Taylor Swift）の記録を上回った。両アーティストが記録した4曲の2倍にあたる快挙だ。

さらに、新アルバムに収録された13曲すべてが10週連続でチャートにランクインし、変わらぬ人気を証明している。

『SWIM』は「Global 200」で先週から6ランク上昇した4位を記録。メインソングチャート「Hot 100」でも11ランクアップの44位に入り、上昇傾向を見せた。このほか、「Adult Contemporary」17位、「Pop Airplay」13位、「Adult Pop Airplay」18位、「Radio Songs」25位など各種詳細チャートでも好成績を収めている。

また、『ARIRANG』はメインアルバムチャート「Billboard 200」で9位を記録し、10週連続でトップ10入りを維持した。「Top Album Sales」（4位）、「Top Streaming Albums」（18位）でも存在感を示し、「Vinyl Albums」では前週から7ランク上昇した6位にランクインした。

さらに、『MIC Drop』が「World Digital Song Sales」に再ランクインし、通算164週チャートインという驚異的な記録を打ち立てた。

グローバルな活躍も続いている。BTSは9月18日（現地時間）、米ラスベガスのT-モバイル・アリーナで開催される「2026 iHeartRadio Music Festival」への出演を確定した。同フェスティバルには、カーディ・Bやスヌープ・ドッグら世界的アーティストも出演予定。本イベントは全米150以上のiHeartMediaラジオ局で生中継されるほか、Disney+やHuluでもライブ配信される予定だ。

なお、BTSは先月25日に開催されたアメリカ3大音楽授賞式の一つ「American Music Awards」で、大賞にあたる「Artist of the Year」を受賞した。また、6月12日・13日には釜山アジアード主競技場で「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN」を開催し、ファンとともにデビュー13周年を祝う予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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