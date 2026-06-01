LE SSERAFIM、映画『スーパーガール』とコラボした音源『CELEBRATION（Supergirl Ver.）』をサプライズ公開！ | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、6月公開予定の映画『スーパーガール』とのコラボレーション楽曲『CELEBRATION (Supergirl Ver.)』をサプライズ公開した。

LE SSERAFIMは5月31日、『CELEBRATION（Supergirl Ver.）』を各種音楽配信サイトでリリースした。

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同曲は、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリードシングル『CELEBRATION』を、映画『スーパーガール』の世界観に合わせて再解釈した楽曲だ。

原曲が恐怖と向き合い、それを乗り越える力を得た瞬間を祝福するメッセージを込めているのに対し、『CELEBRATION（Supergirl Ver.）では、恐怖を克服した先にある解放感をより強烈に表現している。スピード感あふれるビートと洗練されたポップサウンド、そして爆発的なエネルギーが融合し、映画『スーパーガール』のダイナミックな世界観を感じさせる仕上がりとなった。

今回のコラボレーションは、周囲の視線に左右されることなく自らの道を切り開くLE SSERAFIMのアイデンティティと、アイコニックなヒーローであるスーパーガールの物語が共鳴したことで実現した。

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映画『スーパーガール』は、宇宙一の問題児と呼ばれ孤独を抱えて生きてきた主人公が、自らの人生を揺るがす事件の元凶に立ち向かい、本当の自分の道を見つけていく物語だ。

『CELEBRATION（Supergirl Ver.）』は、日本をはじめとするアジア地域で公開される映画内で使用され、作品への没入感を高める予定だ。

また、5月31日（現地時間）、アメリカの音楽専門メディア『Billboard』が公開したチャート予測記事によると、LE SSERAFIMの2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1は、メインアルバムチャート「Billboard 200」（6月6日付）で10位にランクインし、「Top Album Sales」では1位を獲得した。

同作はアルバム売上3万4000枚、SEAユニット（ストリーミング換算売上）7000枚を記録。LE SSERAFIMは、1st Studio Album『UNFORGIVEN』、3rd Mini Album『EASY』、4th Mini Album『CRAZY』、5th Mini Album『HOT』に続き、『PUREFLOW』pt.1でも「Billboard 200」トップ10入りを果たし、シングルを除くアルバム5作品連続トップ10入りという快挙を達成した。

これは、LE SSERAFIMがアメリカ音楽市場で強固なファンダムと安定した人気を確立していることを示す結果だ。特に、第4世代K-POPガールズグループの中では唯一の記録として、その意義は大きい。

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2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1は、LE SSERAFIMが恐怖と向き合う中で得た変化と成長を描いた作品だ。デビュー当初、「恐れがないから強い（FEARLESS）」と歌っていた彼女たちは、恐怖を知り、それを乗り越えた経験を通じて、「恐れを知っているからこそ、さらに強くなれる」というメッセージを伝える。「FEARLESS 2.0」ともいえる新たな章の幕開けを告げるアルバムとなっている。

本作は韓国のHANTEOチャート（集計期間：5月18日～24日）とCIRCLEチャート（集計期間：5月17日～23日）の週間アルバムチャート、さらにBillboard JAPANの「Download Albums」（集計期間：5月18日～24日）で1位を獲得した。

なお、LE SSERAFIMは7月の仁川公演を皮切りに、日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界23都市・32公演を巡る2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」を開催する。

日本公演は、大阪・大阪城ホール（7月25・26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30日、8月1・2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8・9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18・19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2・3日）の5都市11公演で行われる。

また、LE SSERAFIMは6月6日と7日に韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される「2026 Weverse Con Festival」への出演も決定している。

世界中で存在感を高めるLE SSERAFIMの今後の活動に、大きな期待が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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