水に濡れた姿にドキッ…RIIZE・ソンチャン、新アルバム『II』トレーラー映像に視線集中！ | RBB TODAY

RIIZEのソンチャンが、温かみのあるビジュアルを披露した。

6月15日にリリースする2ndミニアルバム『II』でのカムバックを控えるなか、トレーラー映像が話題を集めている。

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5月29日に公式YouTubeチャンネルを通じて公開された「RIIZE ‘II’ Trailer：Deep Dive」は、普段のソンチャンの関心事を積極的に反映して企画された映像だ。映像の中でソンチャンは、水中で静かに過ごしたり、本を読んだり文章を書いたりするなど、一人の時間を過ごす姿をドラマチックに表現した。

自分自身の内面に集中し、より良い自分を見つけていくソンチャンの成熟した姿勢と、唯一無二のビジュアルが調和し、世界中のファンの視線を一気に引きつけた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ソンチャン

また、ソンチャンはデビュー後初となる単独MCにも挑戦し、活動の幅をさらに広げる。さまざまな分野の著名人と対談し、自己管理の方法について深く語り合うインタビューコンテンツ『ソンチャンのエタビュー』（原題）を新たにスタートさせる。

同コンテンツは、YouTubeチャンネル「117」を通じて29日19時にティザー映像が初公開され、6月4日19時に第1話が正式公開される予定だ。

なお、カムバックへの準備を本格化させているRIIZEの2ndミニアルバム『II』は、6月15日にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

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