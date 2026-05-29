ILLIT・日本人メンバーのモカ、本日放送の音楽番組から活動再開「本人の意志が強く」【全文】 | RBB TODAY

ILLITの日本人メンバー、モカが活動を再開する。

所属事務所のBELIFT LABは5月29日、「ILLITのメンバーであるモカが、音楽番組の活動最終週のステージを共にすることになった」と発表した。

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モカは同日午後に韓国で放送されるKBS2『ミュージックバンク』より活動を再開する。

（写真提供＝OSEN）モカ

モカは4月20日に活動休止を発表。急激な体調不良により受診した結果、医師から治療と休息が必要と判断されたためだ。4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』リリースの目前というタイミングだったため、プロモーション活動の初期段階に参加できず、ファンからは心配と悲しみの声が上がっていた。

事務所によると、モカは休息中も回復に専念しており、最近になって「無理のない範囲であれば活動を再開してもよい」という診断を受けたという。ただし、6月6日に開催される「2026 Weverse Con Festival」については、休止期間中に十分な練習時間が確保できなかったという現実的な理由により、不参加となる。

BELIFT LABの公式立場全文は以下の通り。

◇

こんにちは、BELIFT LABです。

ILLITメンバーのモカが、音楽番組活動の最終週のステージを共にします。

モカはこれまで治療と休息を並行しながら回復に集中しており、無理のない範囲内で活動を再開しても良いという医療陣の所見を受けました。特に、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』の活動が締めくくられる前に、ステージに上がってファンの皆様に会いたいというアーティスト本人の意志が強く、本日の『ミュージックバンク』を皮切りに活動への参加を決定いたしました。

ただし、アーティストのコンディションを最優先に考慮し、一部のスケジュールは流動的に運営される可能性がある点、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。また、6月6日（土）に開催される「2026 Weverse Con Festival」は、練習への参加が困難であったため不参加とさせていただきます。

モカの回復を待ち、温かい応援を送ってくださったファンの皆様に心より感謝申し上げます。モカが健康な姿でファンの皆様と交流できるよう、最善を尽くしてサポートしてまいります。

ありがとうございます。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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