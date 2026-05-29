日本国籍を捨てて韓国人になった歌手、秋葉原で“ポケカ”500万円分爆買い「金銭感覚が麻痺…」 | RBB TODAY

歌手カンナムが日本で“衝動買い”する姿を公開し、驚きを呼んだ。

5月28日、YouTubeチャンネル「Kangnami」に公開された動画には、秋葉原のポケモンショップを巡るカンナムの姿が収められている。

【話題】カンナム、“ポケカ”詐欺に…

カンナムは「今日は僕がやってみたかった企画。ポケモンカードを大量に買う！」と説明し、東京・秋葉原ツアーに出発した。

カンナムはまず、500円ほどのカードパックを6個購入したが、欲しいカードが出なかったため、「むしろ少し高いものを買ったほうがいい」と話しながら別の店へ移動した。

（画像＝YouTubeチャンネル「Kangnami」）

別の店舗に入る前にカンナムは、店頭に展示されていた約8000万円相当のカードを発見。その価格が信じられず、何度も見直す姿を見せ、笑いを誘った。

この日カンナムは、約30万円相当のゴールドボックスに続き、なんと約130万のピカチュウカードまで購入した。彼は妻のサンファに対して「サンファ、ごめん。本当に最悪の夫だ。申し訳ない。もう金銭感覚が麻痺してしまいました」と打ち明けた。

これを見たネットユーザーからは「お金を使いすぎていて心配になるけど面白い（笑）」「ガチャは失敗したけど、再生回数は稼げたね」などの反応が寄せられた。

（記事提供＝OSEN）

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

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