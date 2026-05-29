“韓国で最もグラマラスな芸人”が突然の引退宣言「恥ずかしい時が」　圧倒的な肉体美も注目の美女 | RBB TODAY

メン・スンジが“芸人引退”を宣言した。

彼女は5月28日に自身のSNSを更新し、「芸人は今から引退！」という言葉で始まる長文を投稿した。

【写真】メン・スンジの“メロン”のような胸部

これまでの活動を振り返り、公募採用から2年間は公開コメディに出演して新人賞も獲得し、MBCやSBSの様々なバラエティ番組で楽しく活動してきたと回想。しかし、その後は10年以上もお笑いの舞台から離れており、今後もその予定がないことから、「芸人と呼ばれるのが恥ずかしい時がある」と告白。いっそ正式に引退を公表すべきだと考えたのが、今回の決断の理由だという。

現在は演技やタレント活動、プロデュース業を主な活動としており、今後もファンに明るいエネルギーを与えられるよう努力を続けると綴った。これまで抱えていた思いをようやく打ち明けることができ、今はすっきりとした気分であると締めくくっている。

（写真提供＝OSEN）メン・スンジ

2013年にMBC第20期公募採用のコメディアンとしてデビューしたメン・スンジだが、近年はフリーのタレントとして活動の幅を広げてきた。また、SNSに投稿されるグラマラスな肉体美が度々大きな話題となっており、その見事なプロポーションでも多くのファンを魅了している。

現在は特定の事務所に所属せず、放送活動と並行して保護犬の救助ボランティアにも力を入れている。彼女は「人生の第2幕も、自分が楽しめる仕事をしながら幸せに生きていきたい」と前向きな姿勢を見せており、芸人という枠を越えた新たな出発に多くの期待が寄せられている。

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生。本名キム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビュー。バラエティ番組『無限に挑戦』で、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして注目を集めた。芸人とは思えないビジュアルも特徴で、デート1回5億ウォン（約5000万円）の“パパ活”を一蹴し、話題になった。2026年5月に芸人引退を宣言した。

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