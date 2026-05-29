ALPHA DRIVE ONE、日本で人気沸騰！新曲『OMG！』が主要チャートを席巻 | RBB TODAY

ALPHA DRIVE ONEが、日本での人気を証明した。

5月26日にプロローグシングル『No School Tomorrow』をリリースしたALPHA DRIVE ONEは、発売直後から日本の音楽市場で圧倒的な成績を収めた。

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同シングルは、日本の音楽配信サイト「レコチョク」のデイリーアルバムランキングで1位を獲得したほか、「mora」の総合デイリーランキングおよび洋楽最新ランキングでも1位を記録。タイトル曲『OMG!』も、LINE MUSIC「BGM & Melody Top 100」で1位を獲得し、リアルタイムチャートでは2位にランクイン。K-POPグループとして最高順位を記録した。

（画像＝Mnet）ALPHA DRIVE ONE

さらに、日本のiTunesの主要チャートで1位、オリコン「デジタルシングルデイリーランキング」でも2位を獲得するなど、日本リスナーの心をつかんだ。

MVやステージにも熱い反応が寄せられている。5月26日に公開された『OMG!』のMVは急速な伸びを見せ、公開からわずか2日で累計再生回数2000万回に迫った。さらに28日時点で「過去24時間で最も視聴されたMV」1位に輝いた。

勢いそのままに、ALPHA DRIVE ONEは28日に放送されたMnet「M COUNTDOWN」に出演。彼らならではの爽やかでロマンチックなエネルギーを発揮し、完成度の高いカムバックステージでファンを魅了した。

今回のプロローグシングルは、突然の休校によって手に入れた“プレゼントのような一日”をテーマに、青春のときめきや解放感を描いた作品だ。エネルギッシュなヒップホップR&Bジャンルのタイトル曲『OMG!』は、予測できない天気のように変化する少年たちの感情を立体的に表現している。

カムバックを成功させたALPHA DRIVE ONEは、今後も音楽番組での活動を続けるほか、初のファンコンサートツアー「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD]」の開催、そして8月にリリース予定の2ndミニアルバムを通じて、グローバルな活躍を続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE（ALD1） プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

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