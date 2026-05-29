相変わらずの爆裂ボリュームと美麗ビジュアル！クララのオーバー40とは思えない美貌に視線集中 | RBB TODAY

女優のクララが相変わらずの美女ぶりを見せつけた。

クララは5月26日に自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】爆裂ボリュームのクララ

公開された写真の彼女は、情熱的な赤いタイトドレスや、胸元が大胆に開いたネイビーのレースドレスに身を包み、イベント会場と思われる場所で華やかなオーラを放っている。

特に注目を集めたのは、彼女の代名詞とも言える驚異的なプロポーションだ。体にぴったりとフィットしたドレスからは、磨き上げられた完璧なSラインが浮き彫りになり、強調された豊かなバストラインが多くの視線を奪った。どの角度から見ても隙のない圧倒的なシルエットは、まさに“美の女神”だ。

なお、クララは昨年10月、2019年に結婚した在米韓国人の実業家サムエル・ファン氏との離婚を発表。2022年には約8億円の新居を構えたことでも話題となった。

（写真＝クララInstagram）

◇クララ プロフィール

1985年1月15日生まれ。スイス出身の韓国系イギリス人で、国籍はイギリス。身長167cm。韓国でモデルとして活躍したあと、2006年のドラマ『透明人間チェ・ジャンス』で女優に転身。以降、『お願い、キャプテン』（2012年）、『結婚の女神』（2013年）などに出演。アメリカのファッション誌『MODE』が選ぶ「世界で最も美しい女性100人」2014年版で2位にランクインしたことも。しかし事務所とのトラブルで、活動の拠点を中国に移すことに。2019年1月、マサチューセッツ工科大学（MIT）卒の実業家サムエル・ファン氏と結婚。2025年8月に協議離婚した。

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