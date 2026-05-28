石田ひかり＆筒井道隆が「あすなろ白書」から33年ぶりに夫婦役で再共演！映画『さとこはいつも』 | RBB TODAY

有村架純、石田ひかり、姫野花春がトリプル主演を務める映画『さとこはいつも』の追加キャストが発表され、筒井道隆、髙田万作、鳴海唯の出演が決定した。

本作は妄想が暴走する15歳の中井聡子、不倫も仕事もスランプ気味な35歳の西田沙都子、子育てを終えて夢に目覚めた55歳の飯島里子という「3人のさとこ」が主人公。それぞれが自分の人生を物語として書き始めたとき、3人の人生が少しずつ交差していく。沖田修一氏が監督を務める。

©2026 「さとこはいつも」製作委員会

石田ひかりが演じる飯島里子の夫・重明役を務めるのは、筒井道隆。1993年放送の伝説的月9ドラマ『あすなろ白書』で共演して以来、33年ぶりとなる再共演が実現した。

『あすなろ白書』は放送当時、最高視聴率31.9%を記録し、社会現象級のブームを巻き起こした青春ドラマ。甘酸っぱくも切ない恋と友情の狭間で揺れ動く大学生を演じた石田と筒井は、今作では“大学時代に出会い、長い年月を共に歩んできた夫婦”という、『あすなろ白書』を想起させる役柄で再共演を果たす。

©2026 「さとこはいつも」製作委員会

©2026 「さとこはいつも」製作委員会

筒井は「最初に台本を読んだ時に、とても優しい作品だと思いました。ひかりちゃんと仕事ができて嬉しかったです。尊敬していますし、人生の師匠なので」とコメント。石田は「筒井くんとは、"とうとう夫婦になったか！時間は経ったなぁ"という気持ちです。私は彼に心を許していて、作品の中の私は自分でもびっくりするほどリラックスした顔をしていました」と感慨深げに語った。

さらに里子と重明の三男・翔太役を髙田万作、里子が訪れる花屋の店員役を鳴海唯が演じる。髙田は第47回ヨコハマ映画祭にて最優秀新人賞を受賞、鳴海はNHK連続テレビ小説「あんぱん」に出演し、それぞれ話題を集めた2人が作品に華を添える。

同作は9月18日（金）から全国ロードショー。