工藤美桜、史上初ライダーと戦隊両方で変身した女性！異例の出来事を説明 | RBB TODAY

俳優の工藤美桜が23日放送の「二軒目どうする？～ツマミのハナシ～」（テレビ東京）に出演。

この日の撮影は秋葉原の炉端焼き「郷味」で行われた。工藤は緑茶ハイをセレクトし、松岡昌宏、博多大吉とともに飲みながらトークを繰り広げた。話題は工藤が仮面ライダーとスーパー戦隊の両シリーズでヒーローに変身した女性キャストは史上初ということに。工藤は「仮面ライダーゴースト」と「魔進戦隊キラメイジャー」に出演し、それぞれ仮面ライダーカノンスペクターとキラメイピンクに変身している。工藤は「どっちものシリーズに出てる人はいるんですけど、仮面ライダーでも戦隊でも変身したっていうのが初めてで」と説明。松岡も「へええー！」と感心した。

大吉は仮面ライダーとスーパー戦隊は続きで放送されていたことから、両方に出ることだけでも異例であると解説。その上で工藤に「何食わぬ顔で戦隊出てたよね」と突っ込みを入れた。工藤は仮面ライダーに出演した5年後にスーパー戦隊のオーディションを受けており、「ライダーの時の監督が戦隊のメイン監督になってて、ライダーの時より成長を感じたので合格にしました」と言われたというエピソードを話した。仮面ライダーとスーパー戦隊の両方でメインキャストとして出演していた工藤に、松岡も「それって特別なんでしょ」と感心しきりの様子を見せた。