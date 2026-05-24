警察沙汰になった祖母を抱きしめ…元巨人軍の父が急逝した韓国インフルエンサー、“不仲説”一蹴？ | RBB TODAY

元読売ジャイアンツの投手、チョ・ソンミンさんと女優チェ・ジンシルさんの娘、チェ・ジュンヒが結婚式の感動的な瞬間を公開し、余韻を残した。

去る5月23日、チェ・ジュンヒは自身のSNSに「本当に背の高い年取った独身男性の話。結婚式のスナップ、よく撮れているでしょう？ まだ公開する写真がものすごくたくさん残っている」という文章とともに、複数枚の結婚式の写真を投稿した。

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これに先立ち、チェ・ジュンヒは5月16日にソウル江南（カンナム）のホテルで結婚式を挙げた。夫は11歳年上の一般人で、2人は長い交際の末に夫婦となった。

現在、チェ・ジュンヒはアメリカ・ロサンゼルスで新婚旅行を楽しんでいる。旅行中も日常を共有し、近況を伝えているなか、夫に向けて「背の高い年取った独身男性」という愛称を使用し、愛情を示した。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

特に、公開された結婚式の写真には、母方の祖母を強く抱きしめている場面も収められており、人々を感動させた。2023年、チェ・ジュンヒは彼女を住居侵入の疑いで通報し、警察沙汰になったこともあった。

なお、チェ・ジュンヒは現在、インフルエンサーとして活動している。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。母は国民的女優のチェ・ジンシルさん、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミン（投）さん。両親は2000年に結婚し、2004年に離婚。その後、チェ・ジンシルさんは2008年に、チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去った。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。現在はインフルエンサーとして活動中。

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