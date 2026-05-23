いぎなり東北産、結成10周年ワンマンで新曲2曲初披露　ベストアルバム発売も発表 | RBB TODAY

スターダストプロモーション所属のグループ「いぎなり東北産」が、2DAYS・全3公演にわたって開催したワンマンライブ『9人ともぎたてHALL PARTY』を大盛況のうちに終演した。

同公演は、結成10周年イヤーの真っ只中に開催されたスペシャルなホールワンマンライブだ。

会場では新衣装も初めて披露され、フルーツモチーフをあしらったキュートな衣装でメンバーが登場。オープニングから「わざとあざとエキスパート」「あと3センチ」などを立て続けにパフォーマンスし、会場の熱気を一気に高めた。

さらに同公演では、新曲「SNSは6時間」とアッパーな王道サマーアンセム「この夏のヒロWin!」も初披露。勢いそのままにノンストップで駆け抜け、全21曲を披露してライブは幕を閉じた。

5月22日公演ではベストアルバムの発売、5月23日・第2部公演では11周年イベント「11回目の真夏のヒロイン」の開催もサプライズ発表された。

ベストアルバム『いぎなりベスト』は、グループが走り続けてきた10年間の軌跡を凝縮した初のベスト作品として2026年8月5日にリリースされる。表題曲を中心に収録した「表題盤」、メンバーの推し曲を収録した「推し盤」、さらに両形態をまとめたLPサイズ豪華BOX仕様の「超豪華コンプリート盤」も展開される。

11周年イベント「11回目の真夏のヒロイン」は、東武動物公園 イベントステージ HOLA!、大宮ソニックシティ 大ホール、トークネットホール仙台 大ホールの3会場で開催される。チケット先行受付もスタートしている。