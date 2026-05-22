DJ KOO、乃木坂46・梅澤美波の卒業コンサート参戦「愛が溢れる素晴らしいライブ」 | RBB TODAY

音楽家のDJ KOOが21日にXを更新し、同日に東京ドームで行われた乃木坂46の公演「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」で行われた3代目キャプテンの梅澤美波の卒業コンサートを鑑賞したことを報告した。
DJ KOOは「梅澤キャプテン！卒業おめでとうございます！！愛が溢れる素晴らしいライブ最高でした！！」とコメント。梅澤のタオルを持ち、公演後と思われる梅澤と撮影したツーショット写真を公開した。
また、「乃木坂に梅ちゃんが居なくなるのは寂しいけど！未来へ羽ばたく梅澤さんの活躍をこれからも応援します！！」とつづった。
さらに、「FM FUJIファミリーで推しメンの弓木ちゃんとゆうちゃん！TOKYO DOME 3日間やり切ったキラキラの笑顔めっちゃ素敵でした！！」と、弓木奈於と鈴木佑捺と撮影した3ショットも披露し、「心から感謝 DO DANCE！！」とつづった。
「みんなを元気にするDJになりたい」DJ KOO、脳動脈瘤から生還した思いを語ったインタビューが公開 | RBB TODAY
脳動脈瘤手術を経験し健康の大切さを実感したDJ KOOは、早期検査や予防・食事に努め、命の尊さを伝える活動を続けている。
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DJ KOO、ファン発案の"車両貸し切り"サプライズに感激 | RBB TODAY
11日、DJ KOOのファンが発案したバースデーパーティーを開催。都電荒川線の車両を貸し切り、手作りの装飾をまとった"DJ KOO号"でファンからKOOへサプライズを実施した。
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