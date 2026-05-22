坂本花織「神戸以外住めへん」神戸市役所大歓喜「本当に嬉しくて嬉しくて」 | RBB TODAY

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坂本花織「神戸以外住めへん」神戸市役所大歓喜「本当に嬉しくて嬉しくて」

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　神戸市広報公式Xが22日、同市出身の元フィギュアスケート選手の坂本花織が同市役所を訪問し、スポーツ栄誉賞の贈呈が行われたことを報告した。

　坂本はミラノ・コルティナ冬季五輪の個人、団体で銀メダルを獲得。一方、13日には会見で現役引退を発表した。

　21日には神戸市が活躍を称えて「市スポーツ栄誉賞」を贈呈。久元喜造市長からも賞状が授与された。

　同日、神戸市広報公式Xは、「坂本花織さんが神戸市役所に！！」と報告。「久元市長より神戸市スポーツ栄誉賞の贈呈が行われました」と明かした。

　また、坂本が「神戸以外住めへん」と発言したと明かし、「本当に嬉しくて嬉しくて」と感慨深そうにコメント。

　ハッシュタグで、「感動をありがとう」「私たちが大好きなこの笑顔」と記していた。

※坂本花織が神戸市役所を訪問


坂本花織、引退会見で結婚発表！ネットから驚き＆祝福の声「かおちゃんらしい」 | RBB TODAY
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フィギュアスケート選手の坂本花織が引退を正式発表。2025–26シーズンで現役を退く。同時に先日結婚したことをサプライズ報告し、相手は大学時代に出会った一般人であることが判明。ファンから祝福の声が集まっている。
https://s.rbbtoday.com/article/2026/05/13/247754.html続きを読む »

世界女王・坂本花織、悲願のGPファイナル初の金メダル獲得！ | RBB TODAY
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　世界女王の坂本花織が、9日放送の『フィギュアスケートグランプリファイナル2023』（テレビ朝日系）の女子フリーで首位に立ち、初めての金メダルを獲得した。
https://s.rbbtoday.com/article/2023/12/10/214846.html続きを読む »

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