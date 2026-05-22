坂本花織「神戸以外住めへん」神戸市役所大歓喜「本当に嬉しくて嬉しくて」 | RBB TODAY

神戸市広報公式Xが22日、同市出身の元フィギュアスケート選手の坂本花織が同市役所を訪問し、スポーツ栄誉賞の贈呈が行われたことを報告した。
坂本はミラノ・コルティナ冬季五輪の個人、団体で銀メダルを獲得。一方、13日には会見で現役引退を発表した。
21日には神戸市が活躍を称えて「市スポーツ栄誉賞」を贈呈。久元喜造市長からも賞状が授与された。
同日、神戸市広報公式Xは、「坂本花織さんが神戸市役所に！！」と報告。「久元市長より神戸市スポーツ栄誉賞の贈呈が行われました」と明かした。
また、坂本が「神戸以外住めへん」と発言したと明かし、「本当に嬉しくて嬉しくて」と感慨深そうにコメント。
ハッシュタグで、「感動をありがとう」「私たちが大好きなこの笑顔」と記していた。
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