坂本花織「神戸以外住めへん」神戸市役所大歓喜「本当に嬉しくて嬉しくて」 | RBB TODAY

神戸市広報公式Xが22日、同市出身の元フィギュアスケート選手の坂本花織が同市役所を訪問し、スポーツ栄誉賞の贈呈が行われたことを報告した。

坂本はミラノ・コルティナ冬季五輪の個人、団体で銀メダルを獲得。一方、13日には会見で現役引退を発表した。

21日には神戸市が活躍を称えて「市スポーツ栄誉賞」を贈呈。久元喜造市長からも賞状が授与された。

同日、神戸市広報公式Xは、「坂本花織さんが神戸市役所に！！」と報告。「久元市長より神戸市スポーツ栄誉賞の贈呈が行われました」と明かした。

また、坂本が「神戸以外住めへん」と発言したと明かし、「本当に嬉しくて嬉しくて」と感慨深そうにコメント。

ハッシュタグで、「感動をありがとう」「私たちが大好きなこの笑顔」と記していた。

※坂本花織が神戸市役所を訪問