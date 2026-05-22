『千鳥の鬼レンチャン』出演で話題の韓国歌手、三吉彩花との熱愛説に言及「彼女にも立場が…」 | RBB TODAY

『千鳥の鬼レンチャン』に出演して話題を集めた歌手ソン・シギョンが、三吉彩花との熱愛説に言及した。

5月20日、ソン・シギョンは自身のYouTubeチャンネルに一本の動画を公開。以前熱愛説が浮上していた三吉彩花について語り、注目を集めた。

【写真】ソン・シギョン、三吉彩花との“密着フォト”

ソン・シギョンは「昔はどこか（美味しいお店に）行くと『松重（豊）さんをお連れしたいな』と思っていたけれど、最近はこういうものを食べると『三吉彩花を連れて行ったら喜んでくれそうだな』と考えるようになった」と明かした。

（写真＝『Allure Korea』）ソン・シギョン、三吉彩花

ただし「僕が恋に落ちているわけではない」と断言し、「コメント欄に『もう2人は付き合っちゃえ』という書き込みがすごくたくさん寄せられているけれど、大事なのは彩花にも彼女の立場があるということだ」と語った。

（写真＝ソン・シギョンYouTubeチャンネル）

続けて「本当に美しくて愛らしく、魅力的な人だけれど、男女のそういう関係では絶対にない。こういう説明をすること自体がすごく恥ずかしい。一人で先走っているみたいじゃないか。あまりにも多くの人が（付き合えと）書き込むので、彼女がそのコメントを読んだらどう思うだろうかと心配になる」と率直な心境を伝えた。

1996年生まれの三吉彩花は、日本のトップモデルであり、Netflixのヒット作『今際の国のアリス』で「アン役」を演じ、世界中の視聴者から愛された女優だ。ソン・シギョンとは、Netflixのバラエティ番組『隣の国のグルメイト』シーズン5で共演し、息の合った掛け合いを見せていた。また、今年4月には、2人で“カップルフォト”を撮影したことでも大きな話題を集めていた。

なお、ソン・シギョンは現在、KBS 2TV『THE SEASONS～ソン・シギョンの鼓膜彼氏』（原題）でMCを務めるほか、バラエティやYouTubeチャンネルを通じてファンと交流している。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・シギョン プロフィール

1979年4月17日生まれ。2000年10月に歌手デビューし、「第16回ゴールデンディスク新人歌手賞」を受賞。歌唱力において韓国バラード歌手のトップクラスに君臨し、 “バラードの皇帝”と呼ばれる。人気ドラマ『シークレット・ガーデン』『星から来たあなた』『雲が描いた月明り』『青い海の伝説』などのOSTを自作・歌唱したことも有名。歌手活動に限らず、日本でもNHK Eテレ『ハングル講座』のレギュラーをはじめ、各種バラエティ番組で存在感を示している。

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