Stray Kids・スンミン、足首の疲労骨折で米フェス欠席　7人体制で出演へ「治療に専念」【全文】 | RBB TODAY

Stray Kidsのスンミンが足首の疲労骨折により、アメリカ公演を欠席する。

ニューヨークの大型音楽フェスでヘッドライナーとして出演予定だっただけに、影響が注目される。

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所属事務所JYPエンターテインメントは5月21日、公式SNSを通じて「スンミンは日常生活でも安静を保ち、無理な身体活動を控えているが、完全な回復と安定した治療に専念するため、制限された環境での長時間の飛行や移動は最小限にしている」と現在の状態を明らかにした。

続けて「6月6日（現地時間）に米ニューヨークで開催される『ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル』は、スンミンを除く7人体制で公演を行う予定であり、スンミンはやむを得ず不参加となる」と発表した。

さらに「当社はアーティストの健康を最優先に考慮し、今後もより積極的かつ専門的な治療を受けられるよう最善を尽くす」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）スンミン

6月5日から7日まで、ニューヨークのフラッシング・メドウズ・コロナ・パークで開催される「ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル」は、毎年夏にニューヨークで開催される大規模な野外音楽フェスだ。

Stray Kidsは6月6日の公演でヘッドライナーとしてステージに立ち、世界中のファンと対面する見通しだ。

JYPエンターテインメントの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、JYPエンターテインメントです。

Stray Kids・スンミンのスケジュールに関してご案内いたします。

今年3月、スンミンは左足首の痛みにより病院を受診し、疲労骨折の可能性があるとの所見を受け、継続的に治療を受けてまいりました。

その後の追加検査の過程で、左足首の疲労骨折と診断され、現在は関連症状および類似疾患の有無についての精密検査を並行して行いながら、治療と回復に専念しております。

日常生活でも安静を保ち、無理な身体活動は避けておりますが、完全な回復と安定した治療に集中するため、限られた空間での長時間のフライトや移動は最小限に抑え、十分な休息を取りながら継続的な治療と経過観察を行う予定です。

これに伴い、6月6日（現地時間）にアメリカ・ニューヨークで開催されるThe Governors Ball Music Festivalでは、スンミンを除く7人体制で予定されていた公演を行う予定であり、スンミンはやむを得ず不参加となりますことをご案内申し上げます。

本公演を楽しみにしてくださっていたファンの皆さまには、突然のお知らせによりご心配をおかけしますことをお詫び申し上げます。

当社はアーティストの健康を最優先に考慮し、今後もアーティストがより積極的かつ専門的な治療を受けられるよう最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

◇スンミン プロフィール

2000年9月22日生まれ。本名キム・スンミン。2017年2月に行われたJYPエンターテインメントの公開オーディションを2位で合格した。JYPエンターテインメント入社し、約1年間の練習生期間を経て2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではリードボーカルを担当している。愛らしい見た目と仕草から、ファンやメンバーからはワンコに似ているとも言われている。

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