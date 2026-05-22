WBCで“イケメン主将”と話題に…名古屋出身の韓国人メジャーリーガー、G-DRAGON事務所と専属契約！ | RBB TODAY

アメリカ・メジャーリーグ（MLB）のサンフランシスコ・ジャイアンツに所属し、「WBC 2026」では韓国代表の主将を務めた野球選手のイ・ジョンフが、G-DRAGONやソン・ガンホらと同じ事務所に所属することになった。

ギャラクシーコーポレーションは5月22日、イ・ジョンフとの専属契約締結を発表した。

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今回の契約は、イ・ジョンフの韓国内外におけるマネジメントをはじめ、ライセンス、ブランド、デジタルコンテンツ事業全般に関する戦略的パートナーシップとなる。

ギャラクシーコーポレーションのチェ・ヨンホ代表は、「韓国を代表するイ・ジョンフ選手とご一緒できることを非常に意義深く思う」とし、「イ・ジョンフ選手は優れた実力はもちろん、誠実さと健全なエネルギーまで兼ね備えたグローバルスターだ。選手の価値と哲学が長期的にさらに輝けるよう、共に成長していきたい」とコメントした。

（写真提供＝OSEN）イ・ジョンフ

イ・ジョンフは2023年、メジャーリーグ進出に際し、6年総額1億1300万ドルの契約を締結し、世界の野球界から大きな注目を集めた。

現在、ギャラクシーコーポレーションにはG-DRAGON、ソン・ガンホ、SHINeeのテミン、歌手キム・ジョングクらが所属している。

◇イ・ジョンフ プロフィール

1998年8月20日生まれ。日本・愛知県名古屋市出身。身長185cm。韓国のプロ野球選手。サンフランシスコ・ジャイアンツ所属。父親は1998～2001年に中日ドラゴンズに在籍したイ・ジョンボム（李鍾範）。高校卒業後の2017年にネクセン・ヒーローズ（現キウム・ヒーローズ）でプロデビューし、同年の新人王を受賞。ゴールデングラブ賞（NPBのベストナインに相当）に2018～2022年の5年連続で選ばれており、2022年はシーズンMVPと打撃5冠（首位打者、最多安打、最多打点、最高長打率、最高出塁率）に輝いた。2023年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場した。2023年12月13日、米メジャーリーグのサンフランシスコ・ジャイアンツと6年総額1億1300万ドル（日本円＝約164億円）で契約した。愛称は「韓国のイチロー」。

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