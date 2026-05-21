ILLIT、新曲『It’s Me』が米ビルボードで急上昇！日本の主要チャートでも快進撃続く | RBB TODAY

ILLIT（アイリット）の『It's Me』が米ビルボードの主要チャートで急激な上昇気流に乗った。

5月19日（現地時間）、米ビルボードが発表した最新チャート（5月23日付）によると、ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲『It’s Me』が、「グローバル（米国除く）」で32位、「グローバル200」で67位にランクインした。

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これは先週からそれぞれ23ランク、37ランクも急上昇した順位だ。

詳細チャートにおけるILLITの躍進はさらに際立っている。『It’s Me』はビルボードの「ワールドデジタルソングセールス」で8位、「ホットダンス／ポップソング」で15位にランクイン。アルバム『MAMIHLAPINATAPAI』は「ワールドアルバム」2位、「トップダンスアルバム」10位、「トップアルバムセールス」14位を記録した。

音源とアルバムの双方が2週連続で揃って好成績を収めている点は非常に好調だ。『It’s Me』は、グローバルチャートを跨いで快進撃を続けている。同曲はBugsで2位、Melonで4位、Genieで8位など、韓国の主要配信プラットフォームにおける最新の週間チャート（集計期間：5月11日～17日）の上位を席巻。

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さらに、日本のSpotify「ウィークリー トップソング」（集計期間：5月8日～14日）で10位、LINE MUSICの週間チャート（集計期間：5月6日～12日）で16位にランクインしたのに加え、オリコンやBillboard JAPANなどの主要ストリーミングチャートでもランクアップし、現地での熱い反響を証明した。

それだけでなく、『It’s Me』は世界中のYouTubeユーザーのデータをベースに集計されるグローバル「週間人気曲」チャート（集計期間：5月8日～14日）で13位にランクインし、圧倒的な音源パワーを見せつけた。また、Apple Musicの「今日のトップ100：グローバル」チャートでも順調にランクインを維持している。

その圧倒的な人気は、大学の学園祭の現場でも証明された。ILLITは5月19日、高麗大学の学園祭ステージで『It’s Me』を熱唱。エキサイティングで中毒性の高いメロディーとパワフルなパフォーマンスで、観客を大いに熱狂させた。会場からは熱烈な歓声と力強い大合唱が沸き起こった。

特に彼女たちは、『It’s Me』と『CELEBRATION』をマッシュアップし、LE SSERAFIMのメンバーとサプライズでコラボステージを披露して大きな話題を集めた。ILLITは21日に中央大学、22日には世宗大学のステージにも出演する。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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