「不倫？バンバン産めばいい」80歳の大ベテラン韓国女優、不倫スポットへの“衝撃回答”が話題 | RBB TODAY

ベテラン女優ソヌ・ヨンヨ（80）の衝撃回答が話題だ。

5月20日、ソヌ・ヨンヨの公式YouTubeチャンネルに、「50年来の親友ソヌ・ヨンヨとチョン・ウォンジュが一緒に住む600坪の家を初公開」と題した動画が投稿された。

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この動画で2人は、かつて共同で購入した京畿道・楊平（ヤンピョン）の土地を視察。ソヌ・ヨンヨが250坪、チョン・ウォンジュが350坪と、合わせて600坪にも及ぶ広大な土地だが、実際に行ってみると道すら整備されていない、ただの荒野だった。

ソヌ・ヨンヨは「当時は私も350坪買いたかったけれど、（チョン・ウォンジュ）お姉さんよりお金がなかったから。でも税金は年間1万8000ウォン（約2000円）しかかからないのよ」と笑い飛ばし、スタッフを連れて目的地へと向かった。

車が観光名所の「両水里（トゥムルモリ）」に差し掛かると、制作スタッフが歓声を上げた。しかし、当の本人はその場所が有名であることを知らなかった様子だ。

スタッフが「ここは不倫カップルが多いらしいですよ」と耳打ちすると、ソヌ・ヨンヨは間髪入れずにこう言い放った。

（画像＝ソヌ・ヨンヨYouTubeチャンネル）

「不倫が多いの？ それなら（少子化なんだから）赤ちゃんでもバンバン産めって言いなさいよ！」

この予想だにしない豪快な回答に、スタッフたちは大爆笑。世間のタブーすら笑いに変えてしまう、彼女ならではの独特な感性が光った瞬間だった。

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