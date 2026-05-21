マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット」が27日より登場！新ソース2種も期間限定販売 | RBB TODAY

日本マクドナルドは、期間限定商品「スパイシーチキンマックナゲット（5ピース）」を、5月27日から全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）で販売する。販売期間は6月下旬までの予定で、店頭価格は290円（税込）から。

初夏の旨辛定番が今年も登場！「スパイシーチキンマックナゲット」

同商品は、唐辛子の爽やかな辛みと、ガーリックやオニオンの旨みが特徴のチキンマックナゲット。ホワイトペッパーとブラックペッパーの2種のペッパーを加え、外はカリッと、中はジューシーな食感に仕上げている。

あわせて、期間限定ソースとして「ホットチリガーリックソース」と「ペッパーチーズソース」も登場する。「ホットチリガーリックソース」は、トマトペーストに唐辛子、クミン、コリアンダー、キャラウェイ、ガーリックを加えた旨辛な味わい。「ペッパーチーズソース」は、チーズの旨みにブラックペッパーとスモーキーな香りをきかせ、隠し味にガーリックを加えた濃厚なソースとなっている。追加のソースは、5ピースでは2個目から1個50円（税込）から購入できる。

また、夕方5時から閉店までの夜マック限定で、24時間営業店舗では翌午前4時59分まで、「スパイシーチキンマックナゲット」と通常の「チキンマックナゲット」を食べくらべできる「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」も期間限定で販売する。価格は「食べくらべポテナゲ大」が630円（税込）から、「食べくらべポテナゲ特大」が990円（税込）から。