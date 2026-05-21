サーティワン「よくばりフェス！」開催！ポップスクープ1個100円で追加できるお得企画 | RBB TODAY

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サーティワン「よくばりフェス！」開催！ポップスクープ1個100円で追加できるお得企画

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「トリプルポップ」に1コ100円でポップスクープを最大10コまで楽しめる！夏を先取れ！「毎週木金土日はよくばりフェス！」
  • 「トリプルポップ」に1コ100円でポップスクープを最大10コまで楽しめる！夏を先取れ！「毎週木金土日はよくばりフェス！」
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  • 「トリプルポップ」に1コ100円でポップスクープを最大10コまで楽しめる！夏を先取れ！「毎週木金土日はよくばりフェス！」

　B-R サーティワン アイスクリームは、5月28日から6月21日までの毎週木・金・土・日曜日に、「毎週木金土日はよくばりフェス！」を実施する。

　同キャンペーンでは、好きなポップスクープを3個選べる「トリプルポップ」に、1個100円（税込）でポップスクープを追加できる。最大でポップスクープ10個まで楽しめる内容で、価格はトリプルポップが570円（税込）、ポップ10が1,270円（税込）。

　販売は各日12時からで、ポップ7～10は1店舗1日100個限定、1人につき1日1個まで。ToGo店舗、高速道路パーキングエリア、映画館など一部店舗では取り扱いがない。

　また、31公式アプリ「31Club」会員限定キャンペーンも展開。購入したポップ数に応じてクーポンをプレゼントする「よくばりチャレンジ」のほか、6月18日から21日までは、ポップ10購入者を対象に抽選で310人に1人へ1,270円分のeGiftを後日配信する「よくばりビッグチャンス」も実施する。

　実施日は第1週が5月28日～31日、第2週が6月4日～7日、第3週が6月11日～14日、第4週が6月18日～21日。モバイルオーダーでの予約受付も5月21日から開始している。


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