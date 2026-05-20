びっくりドンキー、今年も「メンチカツ」フェアを27日より開催！新味「おろしそ」＆リニューアルサンドも登場 | RBB TODAY

びっくりドンキーは、5月27日から期間限定で「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェアを開催する。同フェアは今年で5年目となる恒例企画で、ハンバーグパティに生パン粉の衣をまとわせた、サクサク食感と肉汁感を楽しめるメンチカツを展開する。

今年は、定番のハンバーグソース、カリーソース、ペッパーソースに加え、新たに「おろしそ」が登場。大根おろしと青じその爽やかな組み合わせで、ジューシーなメンチカツをさっぱり味わえる一品となっている。また、「メンチカツサンド」もリニューアルし、大根サラダを追加することで食感とさっぱり感を高めた。

店内メニューの「メンチカツ＆ハンバーグディッシュ」はSサイズ1,580円（税込）、Mサイズ1,770円（税込）、Lサイズ2,080円（税込）。「メンチカツディッシュ（ハンバーグなし）」は1,080円（税込）、「メンチカツおろしそ＆ハンバーグディッシュ」はSサイズ1,730円（税込）、Mサイズ1,920円（税込）、Lサイズ2,230円（税込）、「メンチカツサンド」は920円（税込）で販売される。

テイクアウトでは「メンチカツ＆ハンバーグディッシュ」がSサイズ1,680円（税込）から、「メンチカツサンド」が970円（税込）、「メンチカツ」が770円（税込）。宅配では「メンチカツ＆ハンバーグディッシュ」がSサイズ2,360円（税込）から販売される。価格は地域や店舗によって異なり、一部店舗では取り扱いのない商品もある。

さらに、テイクアウト専用の新メニュー「パーティーセット」も期間限定で登場する。ハンバーグSサイズ2枚、フライドポテト、ガーリックチキン2個、イカ唐揚げ、ザンギ、カップサラダ2個を組み合わせたシェア向けセットで、家族や友人との集まりにも向いた内容となっている。