スタバ新作は“バナナ×アフォガート”！とろける甘さとコーヒー香るフラペチーノが27日より登場 | RBB TODAY

スターバックス コーヒー ジャパンは、5月27日より新作「バナナ アフォガート フラペチーノ」を全国のスターバックス店舗で発売する。

同商品は、とろりとしたバナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りを重ねた、アフォガートのような味わいのフラペチーノ。カップの底には、表皮の傷やサイズなどを理由に規格外となった「もったいないバナナ」の果肉を使用。そこに、ミルク、バナナパウダー、クリームベースを合わせたフラペチーノを注ぎ、エスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースをかけて仕上げている。

口にした瞬間にはバナナのコクのある甘さが広がり、後味にはエスプレッソ由来の香ばしさがふわりと残る、まろやかで奥行きのある一杯。コーヒーが少し苦手な人でも楽しみやすい味わいだ。

価格はTallサイズのみで、テイクアウト687円（税込）、店内利用700円（税込）。販売期間は5月27日からで、一時的な欠品または早期販売終了となる場合がある。

さらに、5月27日から6月21日まで、モバイルオーダー＆ペイでは「バナナ アフォガート フラペチーノ エスプレッソショット追加」も登場。通常55円のエスプレッソショット追加をカスタマイズフリーで楽しめる。バナナの甘さにエスプレッソのほろ苦さを重ねることで、よりコーヒー感のある味わいを楽しめる。