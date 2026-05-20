“脱税疑惑”の報道に反論…俳優イ・ミンギ、事務所がコメント「不正な脱税は一切ない」 | RBB TODAY

俳優のイ・ミンギ側が、最近行われた税務調査の結果に関連して公式コメントを発表し、故意的な脱税疑惑について明確に否定した。

5月20日、イ・ミンギの所属事務所SANGYOUNG ENTは公式報道資料を通じて、「まず今回の件により、多くの方々にご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げる」と謝罪したうえで、税務調査の経緯について説明した。

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所属事務所側は「イ・ミンギはデビュー以来、常に税法を順守し、誠実に納税義務を果たしてきた」とし、「最近行われた税務調査の過程でも、関連資料を透明性をもって提出し、調査に誠実に臨んだ」と説明した。

所属事務所によると、今回の追徴課税は故意的な脱税ではなく、税法の解釈の違いによって生じたものだという。

SANGYOUNG ENT側は「今回の税務調査結果は、法人運営の過程における費用処理基準について、税務当局と当社との間で税法解釈に違いがあったことで生じた事案」とし、「当社は故意的な所得漏れや、不正な方法による脱税行為などは一切なかったことを明確に申し上げる」と強調した。

（写真提供＝OSEN）イ・ミンギ

続けて所属事務所側は、国税庁の調査結果を全面的に受け入れ、迅速に対応を終えたとし、「当社は国税庁の調査結果を尊重しており、課された追徴金についても、関連手続きに従って速やかに納付した」と明らかにした。

最後に所属事務所側は「今後、同様のことが発生しないよう、税務および会計管理体制をさらに綿密に点検していく」とし、「これからも法と原則を順守し、納税義務を誠実に履行していく」と再発防止を約束した。

これに先立ち、ある韓国メディアは、イ・ミンギが国税庁から厳しい税務調査を受けたと報じていた。

（記事提供＝OSEN）

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