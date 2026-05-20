後藤真希が40歳の美肌習慣を明かす、ポイントは「豆腐タッチ」 | RBB TODAY

タレントの後藤真希が20日、都内にて開催された「rall.＋ブランドローンチ発表会」に出演した。

後藤真希【写真：竹内みちまろ】

後藤真希【写真：竹内みちまろ】

後藤真希【写真：竹内みちまろ】

後藤真希【写真：竹内みちまろ】

「rall.＋（ラルプラス）」は後藤がプロデュースする新スキンケアブランド。「私は13歳で芸能界デビューしているのですが、13歳からメイクをする機会が増えて、そのたびに自分の肌と向き合う機会がすごく多かったです」といい、様々なスキンケアを試す中で「こういうものがあったらいいな」と思うことが増えていったと述懐。「今回それをrall.＋で形にできたので、本当に気持ち的にものすごく嬉しいです」とブランドがローンチされた喜びを語った。

後藤真希【写真：竹内みちまろ】

後藤真希【写真：竹内みちまろ】

10代から40歳となった現在までの肌の様子を写真とともに振り返る企画が行われた。デビュー前で13歳の中学2年生当時の写真がパネルに映されると、「あまり毎日メイクをすることもなく学校に通うという普通の中学生という感じ」と紹介。

「モーニング娘。に加入した後、毎日お仕事でメイクをする機会が増えて、なかなかハードな生活をしていましたね」と回顧し、「デビューしてからは本当に、今まで塗ったことがないぐらい、顔にいろいろなコスメがのっていくという毎日で。メイク落としなどをすごく中途半端にやってしまっていたのかなと思うのですが、めちゃくちゃニキビができました」などと続けた。「すごく肌荒れしました。あとは、睡眠時間とか食生活とかも一気に変わったので、本当に肌って正直に出るんだなって思っています」と当時の生活の激変ぶりに思いを馳せた。

40歳となった現在、スキンケアのために「豆腐タッチ」を心掛けているそう。「顔だけではなくボディもそうなのですけど、自分のお肌を絹のお豆腐だと思って優しく触ってケアしてあげることがすごく大事かなと思っています。例えば、お風呂上がりなどに体を拭くとき、バスタオルとかでゴシゴシ拭いてませんか」などと説明した。

「あとは保湿をする際も、顔やボディをなるべくこすらない」「摩擦は本当に良くないって言いますよね」など、こだわりを明かした。