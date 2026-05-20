岸井ゆきの、カンヌ初参加でティファニー纏う！オーダーメイドのブラックパンツスタイルで登場 | RBB TODAY

岸井ゆきのが、フランス・カンヌで開催された第79回カンヌ国際映画祭の公式上映に、ティファニーのジュエリーを身に着けて登場した。
岸井ゆきのが出演する映画『すべて真夜中の恋人たち』が上映されたこの日、「ティファニー ハードウェア」コレクションのピアス、ペンダント、リングを着用。カンヌ国際映画祭への初参加となった今回、この日のためにオーダーメイドしたブラックのパンツスタイルにジュエリーを合わせ、モダンで力強さを感じさせるハンサムな装いを披露した。
浅野忠信、岨手由貴子監督とともに登壇した3人は満面の笑みを浮かべ、世界各国から集まったメディアやカメラマンの視線を集め、華やかな存在感を放った。
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