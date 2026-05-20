岸井ゆきの、カンヌ初参加でティファニー纏う！オーダーメイドのブラックパンツスタイルで登場 | RBB TODAY

岸井ゆきのが、フランス・カンヌで開催された第79回カンヌ国際映画祭の公式上映に、ティファニーのジュエリーを身に着けて登場した。

(C)GETTY IMAGES

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岸井ゆきのが出演する映画『すべて真夜中の恋人たち』が上映されたこの日、「ティファニー ハードウェア」コレクションのピアス、ペンダント、リングを着用。カンヌ国際映画祭への初参加となった今回、この日のためにオーダーメイドしたブラックのパンツスタイルにジュエリーを合わせ、モダンで力強さを感じさせるハンサムな装いを披露した。

TIffany HardWear Large Link Earrings in White Gold with Diamonds

Tiffany HardWear Large Double Link Pendant in White Gold with Pave Diamonds

Tiffany HardWear Small Link Ring in White Gold with Pave Diamonds

浅野忠信、岨手由貴子監督とともに登壇した3人は満面の笑みを浮かべ、世界各国から集まったメディアやカメラマンの視線を集め、華やかな存在感を放った。