 岸井ゆきの、カンヌ初参加でティファニー纏う！オーダーメイドのブラックパンツスタイルで登場 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

岸井ゆきの、カンヌ初参加でティファニー纏う！オーダーメイドのブラックパンツスタイルで登場

エンタメ その他
注目記事
(C)GETTY IMAGES
  • (C)GETTY IMAGES
  • (C)GETTY IMAGES
  • TIffany HardWear Large Link Earrings in White Gold with Diamonds
  • Tiffany HardWear Large Double Link Pendant in White Gold with Pave Diamonds
  • Tiffany HardWear Small Link Ring in White Gold with Pave Diamonds
  • (C)GETTY IMAGES

　岸井ゆきのが、フランス・カンヌで開催された第79回カンヌ国際映画祭の公式上映に、ティファニーのジュエリーを身に着けて登場した。

(C)GETTY IMAGES
(C)GETTY IMAGES

　岸井ゆきのが出演する映画『すべて真夜中の恋人たち』が上映されたこの日、「ティファニー ハードウェア」コレクションのピアス、ペンダント、リングを着用。カンヌ国際映画祭への初参加となった今回、この日のためにオーダーメイドしたブラックのパンツスタイルにジュエリーを合わせ、モダンで力強さを感じさせるハンサムな装いを披露した。

TIffany HardWear Large Link Earrings in White Gold with Diamonds
Tiffany HardWear Large Double Link Pendant in White Gold with Pave Diamonds
Tiffany HardWear Small Link Ring in White Gold with Pave Diamonds

　浅野忠信、岨手由貴子監督とともに登壇した3人は満面の笑みを浮かべ、世界各国から集まったメディアやカメラマンの視線を集め、華やかな存在感を放った。


吉岡里帆、スリット入りの純白ドレスで登場！「ティファニー 銀座」に豪華セレブリティ36名集結 | RBB TODAY
画像
7月11日ティファニー銀座店が開店し、豪華セレブ約36名が出席。山田涼介はジュエリーの輝きについて語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/11/233156.html続きを読む »

話題の韓ドラ『ムービング』ハン・ヒョジュが来日！ティファニー表参道オープニングイベントで美脚披露 | RBB TODAY
画像
今最も注目されていると言っても過言ではない韓国ドラマ『ムービング』（ディズニープラス スターにて独占配信中）に出演しているハン・ヒョジュが来日。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/09/14/212557.html続きを読む »

藤井サチ、父は元ルイ・ヴィトン ジャパン社長のスーパーセレブ！？華やかな日常と素顔に密着 | RBB TODAY
画像
藤井サチら4人のスーパーセレブ女性の華やかな日常と素顔に迫るドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』が6月20日にABEMAで放送される。藤井サチの父は元ルイ・ヴィトン ジャパン社長。世界トップクラスのセレブスクールや貴族の舞踏会など、限られた人しか入れない世界に潜入する。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/15/247875.html続きを読む »
《RBBTODAY》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top