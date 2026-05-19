ATEEZ、授賞式「ASEA 2026」で大賞受賞！本賞含む“3冠”達成で確固たる地位を証明 | RBB TODAY

ATEEZが、授賞式「ASEA 2026」で大賞に輝いた。

5月17日、埼玉・ベルーナドームで授賞式「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026（ASEA 2026）」2日目が成功裏に開催された。

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この日の授賞式は、東方神起のチャンミンと女優のイ・ソンギョンがMCを務め、スムーズかつユーモアあふれる進行で祭典をリード。日韓両国のトップアーティストたちが勢揃いし、一瞬も目が離せない圧巻のパフォーマンスを披露した。

「ASEA 2026」2日目の最高栄誉である大賞「RECORD OF THE YEAR」は、ATEEZに授与された。

（写真提供＝「ASEA 2026」）ATEEZ

ATEEZは12thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3』でグローバルチャートを席巻したのに続き、13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』を通じて通算6作目のミリオンセラーを達成し、名実ともにK-POPを代表する存在となった。最近では、唯一無二のステージと圧倒的なパフォーマンス力でワールドツアーを成功に導き、確固たる実力を証明した。彼らはこの日、大賞に加えて本賞の「THE PLATINUM」、「THE BEST CONCEPTUAL ARTIST」まで獲得し、計3冠を達成。トップアーティストとしての存在感を放った。

また、海外アーティスト史上初となる東京ドームおよび日本全国ドーム最多公演の新記録を更新し、今なお凄まじい「チケットパワー」を誇る東方神起の活躍も目覚ましかった。東方神起は「THE GRAND LEGENDARY ARTIST OF K-POP」と「TOP TOURING ARTIST」、そして本賞「THE PLATINUM」の3冠に輝き、“生ける伝説”としての格の違いを見せつけた。

（写真提供＝「ASEA 2026」）チャンミン

本賞である「THE PLATINUM」は、東方神起、ATEEZに加え、Hearts2Hearts、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが受賞した。特に『RUDE!』で世界的なブームを巻き起こしたHearts2Heartsは「THE BEST GROUP」部門まで受賞し、2冠の喜びを噛み締めた。

（写真提供＝「ASEA 2026」）イ・ソンギョン、チャンミン

俳優陣の受賞ラッシュも続いた。ドラマ『暴君のシェフ』で世界的な人気を牽引した俳優イ・チェミンは、大賞のプレゼンターとして式に彩りを加えただけでなく、「THE BEST CHARACTER」と、ネット投票で選ばれた「FAN CHOICE COUPLE」（withイム・ユナ）まで獲得し2冠を達成。MCとして大活躍したイ・ソンギョンも、ドラマ『君がきらめく季節に』で見せた上質なロマンス演技が評価され、「THE BEST CHARACTER」の受賞者に名を連ねた。

以下は「ASEA 2026」受賞者リスト

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RECORD OF THE YEAR：ATEEZ

THE GRAND LEGENDARY ARTIST OF K-POP：東方神起

TOP TOURING ARTIST：東方神起

THE PLATINUM：ATEEZ、東方神起、Hearts2Hearts、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

THE BEST CONCEPTUAL ARTIST：ATEEZ

THE BEST GROUP：Hearts2Hearts、Stray Kids

THE BEST STAGE：ウォノ、クォン・ウンビ、生田斗真

THE BEST CHARACTER：イ・チェミン、イ・ソンギョン

THE BEST OST：ZEROBASEONEソン・ハンビン（tvN『スプリング・フィーバー 』OST『You Are Spring』）

HOT ICON：xikers、WILD BLUE

HOT TREND：NOWZ

FAN CHOICE ARTIST（歌手）：イム・ヨンウン

FAN CHOICE ARTIST（俳優）：イ・ジュノ

FAN CHOICE COUPLE：イム・ユナ＆イ・チェミン（tvN『暴君のシェフ』）

FAN CHOICE 5th GENERATION：AHOF

（記事提供＝OSEN）

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