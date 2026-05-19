BTS・V、通算5曲目のSpotify5億回再生達成！『Christmas Tree』がOSTとして異例のロングヒット | RBB TODAY

Vの『Christmas Tree』が、Spotifyで5億回再生を突破した。

ウィンターソングの枠を超えたロングヒットを記録している。

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これによりVは、『Love Me Again』『Winter Ahead』『FRI(END)S』『Slow Dancing』に続き、通算5曲目となるSpotify5億回再生を達成した。

『Christmas Tree』は、ドラマ『その年、私たちは』のOSTとして、2021年12月24日のクリスマスイブに公開された。

フィジカルアルバムなしで、韓国ドラマOSTとして初めて米ビルボード「Hot 100」で79位にランクイン。また、「Holiday Hot 100」チャートでも55位でデビューを果たした。

さらに、K-POPとして初めてビルボード「Holiday Digital Song Sales」チャート1位を獲得し、K-POPソロ曲として初めてアメリカの「Digital Song Sales」チャートでも首位に輝いた。

（写真提供＝OSEN）V

アメリカメディア『Elite Daily』は、『Christmas Tree』を「Y2K以降にリリースされたクリスマスシーズンソング・プレイリスト24」に選定。イギリスメディア『Edinburgh Live』は、「2022年Spotifyで最も人気を集めたクリスマスソング」に挙げた。

また、『BuzzFeed』は、「K-POPファンのプレイリストに追加すべき韓国ドラマOST」1位に選出している。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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