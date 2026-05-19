ENHYPEN・ジョンウォン、山下智久と待望の共演！『CDTV ライブ！ライブ！』でコラボ楽曲初披露 | RBB TODAY

ENHYPENのリーダー・JUNGWON（ジョンウォン）が、自身がフィーチャリングで参加した映画『正直不動産』の挿入曲『声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）』を、5月18日放送のTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』で山下智久とともに初披露した。

JUNGWONにとって、単独では初の日本の音楽番組出演となった今回のステージ。かねてより注目を集めていた山下智久との待望の共演が、ついに実現した。

【本人コメント】ジョンウォン、山下智久とコラボ！

洗練されたカジュアルな装いで夕日色の照明に包まれたステージに立ったJUNGWONと山下は、時折視線を交わしながら、美しいメロディを響かせた。山下の繊細かつ力強いボーカルと、JUNGWONの透明感がありながら芯のある歌声が極上のハーモニーを奏で、視聴者の心に優しく寄り添った。

『声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）』は、映画で主演を務める山下智久が自ら作詞を手掛けた楽曲。疾走感とエモーショナルさを兼ね備えた美しいメロディが特徴で、過酷な状況下でも互いを信じ合い、前を向いて進む強い絆やメッセージが込められている。

楽曲のリリース後には、「2人の歌声が心地良い」「優しく包み込んでくれるようで感動した」などの反響が相次ぎ、グローバルファンからも多くのコメントが寄せられた。

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日本のみならず世界各地の音源チャートで上位を記録し、話題を集めている。

映画『正直不動産』は、現代を生きる人々に活力を与え、社会現象となった痛快ビジネスコメディドラマの待望の劇場版。原作は累計発行部数400万部を突破した小学館「ビッグコミック」連載の人気漫画で、5月15日に公開され、邦画実写作品として好調なスタートを切っている。劇中では、山下智久演じる主人公・永瀬と、市原隼人演じる桐山の友情が描かれる重要なシーンで本楽曲が使用され、観客の感動を誘っている。

なお、JUNGWONが所属するENHYPENは、4度目のワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'」を、5月1日から3日にかけて開催されたソウル公演を皮切りにスタート。全世界21都市33公演を巡る大規模ツアーとなっており、日本では12月からグループ初の4大ドームツアーを開催する予定だ。独自の歩みを続けるENHYPENの今後に、さらなる期待が高まっている。

◇ジョンウォン プロフィール

2004年2月9日生まれ。本名ヤン・ジョンウォン。7歳から4年間習ったテコンドーを継続するか悩んでいた時期に道端でスカウトされ、2017年にSMエンターテインメントの練習生に。2018年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）にオーディションを経て移籍後、2020年に現在の所属事務所BELIFT LABの練習生となった。ENHYPENのリーダーであると同時に、ファンの間では「公式も認める愛されキャラ」とも。ENHYPENの各種独自コンテンツでは、実際にジョンウォンへの愛を惜しみなく表現するメンバーの姿を確認できる。

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