BTS・JIN、遊園地を楽しむ“自然体”ショット公開！ステージとのギャップにファン悶絶… | RBB TODAY

BTSのJINがプライベートショットを公開し、ファンを魅了した。

JINは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】JIN、遊園地を楽しむ“自然体”ショット

公開された写真には、遊園地を楽しむJINの姿が収められている。ジェットコースターをバックに撮影された全身ショットや、両手にパンとチュロスを持って微笑む姿など、自然体でリラックスした雰囲気が切り取られており、ステージ上で見せるカリスマ性とのギャップでファンの心を射止めた。

ブラックのカーディガンにデニムを合わせ、ピンクのキャップを被ったシンプルな装いが、JINの抜群のスタイルを引き立て、遠目からでも一目でわかる圧倒的なオーラを放っている。

（写真＝JIN Instagram）

なお、JINが所属するBTSは現在ワールドツアー「ARIRANG」を開催中。来る5月23日・24日・27日・28日（現地時間）には、米ラスベガスで公演を行う予定だ。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

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