16歳メンバーがいるのに“挑発的”な歌詞とコンセプト　K-POPガールズグループに向けられた危うい視線 | RBB TODAY

16歳のメンバーがいるガールズグループに、「ビキニボディ」という歌詞は適切なのか。

日本出身メンバーも所属するK-POPガールズグループ「VVS（ブイブイエス）」のコンセプトをめぐり、海外ファンの間で懸念の声が上がっている。

【写真】VVS、唯一の日本出身メンバー

問題視されているのは、VVSの楽曲『V.V.$』に登場する一節だ。

同曲には「Pilate mommy, cute bikini body」「Like sauna I'm a hottie」という歌詞が含まれている。直訳すれば、「ピラティス・マミー、可愛いビキニボディ」「サウナみたいにホットなの」といった意味になる。

さらにVVSの公式SNSは5月17日、この歌詞を使って「Pilate mommy? Or cute bikini body?」という文言とともに、メンバーがビキニ姿で踊る映像も投稿した。

成人メンバーだけで構成されたグループであれば、自信や身体美を打ち出す挑発的なコンセプトとして受け止められたかもしれない。しかしVVSには、16歳の最年少メンバー、リウォンをはじめ、17歳のジウがいる。

そこに「mommy」「bikini body」「hottie」といった言葉が重なることで、一部のファンは未成年メンバーの性的消費につながりかねないと懸念している。

問われるのはメンバーではなく制作側

（写真提供＝OSEN）VVS

もちろん、VVSのメンバーたちの実力や努力が問題視されているわけではない。むしろ問われているのは、彼女たちをどう見せるのかという大人側の判断だ。

VVSは、EXOの『Love Shot』、少女時代・テヨンの『Fine』、NCT Uの『The 7th Sense』、RIIZEの『Love 119』などを手がけたポール・ブライアン・トンプソンが制作したガールズグループとして注目を集めている。

彼はインタビューで、VVSについて「最初からチームのコンセプトを決め、そこに合う少女たちを探した」と語っている。つまりVVSは、メンバーを集めたあとに自然とコンセプトが生まれたというより、先に設計されたイメージに合うメンバーを選んで作られたグループだ。

だからこそ、そのコンセプトが未成年メンバーに何を背負わせているのかが問われる。

（写真提供＝OSEN）ポール・ブライアン・トンプソン

K-POPでは、10代のメンバーがデビューすること自体は珍しくない。若さは、ガールズグループにとって大きな魅力として扱われてきた。だが、若さを売ることと、大人の性的なイメージを背負わせることは違う。

「大人っぽい」「自信がある」「強い女性像」という言葉は便利だが、それが未成年メンバーを含むグループに使われる場合、受け手は慎重になる。本人たちがどれほど堂々とパフォーマンスしていても、その表現を企画し、歌詞を選び、衣装や映像を決め、SNSで発信するのは大人たちだからだ。

似たような議論は、過去にもあった。

例えばNewJeansも、未成年メンバーの見せ方をめぐって議論になったことがある。

2022年に公開された『Attention』のミュージックビデオでは、当時未成年だったメンバーたちの衣装や振付に対して、一部から懸念の声が上がった。特にヘインは2008年生まれで、デビュー当時は中学生だったため、露出のある衣装やダイナミックな振付をどう受け止めるべきか、ファンの間でも意見が分かれた。

NewJeansの場合も、メンバー本人たちの魅力や才能が否定されたわけではない。問題になったのは、未成年の身体をどこまで商業的なイメージとして見せるのかという点だった。

VVSの今回の騒動も、そこに通じる。

歌詞の一節だけを切り取れば、「過敏に反応しすぎだ」と見る人もいるかもしれない。K-POPの歌詞には、海外ポップスの文法を取り入れた挑発的な表現も多い。ヒップホップやR&Bをベースにするなら、身体性や自信を強く打ち出す言葉が入ることもある。

だが、それを誰が歌うのかによって意味は変わる。

（写真提供＝OSEN）VVS

16歳のメンバーがいるグループが「ビキニボディ」と歌い、公式アカウントがその言葉を使ってビキニ姿の映像を拡散する。その時点で、これは単なる歌詞表現ではなく、グループ全体の見せ方の問題になる。

未成年アイドルは、自分の意思だけでコンセプトを選べる立場にいるとは限らない。だからこそ、制作側にはより大きな責任がある。

VVSが目指す「強さ」や「自信」そのものは否定されるべきではない。ガールズグループが可愛いだけでなく、堂々としていて、挑発的で、パワフルであることも、ひとつの表現だ。

ただし、その表現が未成年メンバーを含むグループにふさわしい形で設計されているかは別問題だ。

K-POPは世界で消費されるコンテンツになった。だからこそ、未成年アイドルの衣装、歌詞、振付、カメラワーク、SNS投稿は、以前よりも厳しく見られる。とくに海外ファンは、未成年の性的消費に敏感だ。今回のVVSへの反応も、その流れの中にある。

VVSのコンセプト論争は、新人グループ一組の小さな騒動ではない。K-POPが未成年アイドルの若さと身体性をどこまで商品化してよいのかを、改めて突きつける問題なのだ。

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