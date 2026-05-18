ローライズからインナーちらり…TWICE・サナ、“美くびれ”あらわな衣装姿で魅力全開「ヤバイ」「女神」 | RBB TODAY

TWICEのサナが、抜群のプロポーションを披露した。

5月18日、サナは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、現在開催中のワールドツアー「THIS IS FOR」のステージ衣装を身にまとったサナの姿が収められている。ショート丈のトップスで引き締まったウエストが強調され、ファンの視線を釘付けにした。ローライズのデニムボトムスからはチェックのインナーが覗き、遊び心のある着こなしを披露した。

投稿を見たファンからは「女神」「やっば」「美しすぎる」「綺麗なくびれ…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝サナInstagram）

なお、サナが所属するTWICEは現在ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中で、来る5月20日（現地時間）にイタリア・トリノで公演を行う予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。

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