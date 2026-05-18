LE SSERAFIM、新曲『BOOMPALA』プレビューを公開！世界的ヒット曲をサンプリングで中毒性抜群 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの新曲『BOOMPALA』のプレビューが公開され、世界的ヒットへの期待が高まっている。

LE SSERAFIMは5月18日、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルおよびグループ公式SNSを通じて、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲『BOOMPALA』のプレビュー映像を公開した。

【写真】LE SSERAFIM、水に濡れた“艶っぽ”ビジュアル

映像の中で5人のメンバーは、新曲『BOOMPALA』のサビに合わせ、ポイントとなる振り付けを披露。中低音でささやくように歌う「Boompala Boompala Boompala yeah」というフレーズは、まるで呪文のような感覚を与え、一度聴いたら忘れられない中毒性のあるメロディが印象を残す。

また、「You can't hold on to the clouds in the air（空中に浮かぶ雲をつかむことはできない）」「Nothing's forever so nothing's to fear（永遠のものはない、だから恐れる必要もない）」といった歌詞を通じて、“恐怖心を手放そう”というメッセージを伝えている。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

新曲『BOOMPALA』は、「考え方や態度次第で、恐怖は実は大したことのない幻想にすぎない」というテーマを描いた楽曲だ。恐怖を乗り越えた経験を前向きな変化のきっかけとして表現し、それをエネルギッシュなサウンドに落とし込んでいる。特に、この楽曲は世界的ヒット曲『マカレナ（Macarena）』をサンプリングしていることで話題を集めている。

さらに、LE SSERAFIMの大胆なビジュアルチェンジも注目を浴びている。ピンクヘアやグリーンのアイシャドウなど、個性的なスタイリングによって独特な雰囲気を演出。5月8日に公開されたティザー映像『Just BOOMPALA』では、腕と脚を揺らす動きが印象的な振り付けも披露され、誰でも真似しやすいダンスとして“チャレンジブーム”への期待も高まっている。直感的なパフォーマンスと繰り返されるサビが、視覚と聴覚の両方で楽しさを与える。

LE SSERAFIMの新アルバム、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1は、5月22日13時にリリースされる。本作は、デビュー当初「恐れがないから強い（FEARLESS）」と信じていた5人が、恐怖を知り、その経験を通して変化と成長を遂げ、「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを伝えるアルバムだ。LE SSERAFIMの新たな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げる作品として注目されている。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

メンバーたちは、より深まった絆と連帯感をもとに、恐怖から逃げず正面突破する姿を見せる予定だ。4月24日にリリースされたリードシングル『CELEBRATION』とタイトル曲『BOOMPALA』を含む全11曲が収録される。

また、LE SSERAFIMは2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリリースを記念し、ファンに向けた特別なポップアップイベントも開催する。日本では、東京・渋谷区神宮前の第9SYビル1階にて、6月1日から14日までの14日間、新アルバムのメッセージや世界観を体感できる空間が展開される。

さらにLE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界23都市・全32公演を巡る2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR “PUREFLOW”」を開催する。

日本公演は、大阪・大阪城ホール（7月25・26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30日、8月1・2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8・9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18・19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2・3日）の5都市11公演で実施される。

また、LE SSERAFIMは6月6日～7日に韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される「2026 Weverse Con Festival」への出演も決定している。世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に、大きな関心が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

■【写真】宮脇咲良、ファン悩殺の“ベッド寝そべり”

■【写真】ブラトップ姿で“健康美”全開…カズハ、圧巻スタイル

■【写真】びしょびしょに濡れて…ユンジン、“密着ミニ丈”で色気