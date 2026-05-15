佐久間宜之氏、依田謙一氏のジブリ新社長就任に「18からの友達が」 | RBB TODAY

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佐久間宜之氏、依田謙一氏のジブリ新社長就任に「18からの友達が」

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　スタジオジブリの新社長に日本テレビの依田謙一氏が就任することが発表された。これを受け、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が14日にXで、依田と18歳の頃からの友人だったことを明かした。

　日本テレビ放送網㈱コンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリストとして、スタジオジブリの現取締役だった。

　一方、現代表取締役社長の福田博之が6月22日に退任することに伴い、依田氏が代表取締役社長に就任することが14日にジブリ公式サイトで発表された。

　このニュースについて、元テレビ東京社員で現在はフリーでテレビプロデュースを行っている佐久間氏はXで、「18からの友達がジブリの社長になる未来とかあんだなー」と感慨深そうにつづった。

　なお、佐久間氏と依田氏はともに早稲田大学出身で、同校のサークル「広告研究会」に所属していた。

※佐久間宜之氏、ジブリ新社長に感慨


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