20歳になりグッと大人っぽく…NewJeansヘリン、誕生日に近況公開　再始動に向け高まる期待 | RBB TODAY

NewJeansヘリンの近況が公開された。

NewJeans公式Instagramには5月15日、「HAPPY HAERIN DAY」というメッセージとともに、ヘリンの誕生日を祝う複数の写真が投稿された。

【写真】20歳になってグッと大人っぽくなったヘリン

公開された写真のヘリンは、ナチュラルなメイクに長い黒髪が印象的だ。20歳を迎え、特有のミステリアスな美しさに加え、どこか大人っぽさの漂うビジュアルを披露している。

NewJeansは2024年11月、ミン・ヒジン元代表の解任などを理由に所属事務所ADORへ専属契約解除を通知し、対立が続いていた。しかし、約1年にわたる法的紛争を経て、ヘリン、ヘイン、ハニの3名がADORへの復帰を表明。ミンジも現在復帰に向けて協議中とされており、グループは新たな活動に向けた準備段階にあるという。

一方で、ダニエルは契約解除通知に伴う損害賠償訴訟の渦中にあり、現在はグループ活動から離れている状態だ。グループの再始動に期待がかかる中、今後の動向にさらなる関心が寄せられている。

（写真＝NewJeans公式Instagram）ヘリン

◇ヘリン プロフィール

2006年5月15日生まれ。本名カン・ヘリン。2019年にHYBE主催のグローバルオーディションに合格し、現在の所属事務所ADORの練習生に。2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。他メンバーはキッズモデルや子役、BTSのMVに出演するなどしてある程度のキャリアを築いていたが、グループ内で唯一ヘリンにはこれといった経歴がない。そのためデビュー当時は謎の美少女として話題を集め、切れ長の目元が特徴的な“子猫ビジュアル”は現在に至るまで絶大な人気を誇っている。

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