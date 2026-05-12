桜井日奈子、伊藤健太郎主演の「連続ドラマW コンサルタント」に恋人役で出演決定！ | RBB TODAY

伊藤健太郎が主演する「連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―」に、桜井日奈子と一ノ瀬颯の出演が決定した。さらに河相我聞、大河内浩、東根作寿英、諏訪太朗、阪田マサノブ、木場勝己ら実力派キャストの参加も発表された。

本作は韓国発のダーク・サスペンスを実写化。ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀（伊藤）が、謎の組織「カンパニー」に引きずり込まれ、誰にも気づかれない"完璧な暗殺シナリオ"を執筆する「暗殺」専門のコンサルタントへと転身するも、次第に圧倒的な巨悪に巻き込まれ、逃げ場を失っていく姿が描かれる。

「連続ドラマＷ コンサルタント―死を執筆する男―」

桜井が演じるのは、伊崎が表向きにコンサルタントとして勤務する外資系企業で経理を担当している斎藤良美だ。伊崎と恋に落ち交際へと発展するが、伊崎は暗殺コンサルタントであることを隠しており、良美もまた秘密を抱えているという関係性が描かれる。

桜井は「一見普通に見える彼女が、実は抱えている闇の深さに、私自身の心が侵食されそうになる瞬間がいくつもありました。一筋縄ではいかない役柄を任せていただけたことがとても嬉しかったです」とコメント。「小説家として認められたかった伊崎が書くことと引き換えに失ったもの、そして最後に何が残るのか、一緒に見届けてもらえると嬉しいです」とメッセージを寄せた。

「連続ドラマＷ コンサルタント―死を執筆する男―」

一ノ瀬は警視庁捜査一課の刑事・菅野正人を演じる。伊崎が関わった一連の「自然死」や「自殺」の裏に何かあるのではないかと疑い、真実を追い求める人物だ。一ノ瀬は「本作はファンタジーのような非現実感がありつつも、世界のどこかで実際に起こっている可能性が否定できないような、ワクワクとゾクゾクが並存する題材でした」と語っている。

また、主演の伊藤、木村文乃、GACKTらが出演する本予告映像も公開された。黒川（GACKT）から伊崎へと放たれる「人間は誰かの死にコミットせずには生きられない」「ようやく本物の人殺しになれましたね」という言葉が不穏な空気を漂わせ、謎が複雑に絡み合う展開が予感される。

同作は、6月7日午後10時よりWOWOWプライム・WOWOWオンデマンドにて放送・配信スタート（全6話）。さらに韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓双方で本作の魅力が広がることになる。