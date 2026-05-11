“韓国大企業”サムスンが肖像を不正使用、英歌手デュア・リパが巨額訴訟を提起「許可していない」 | RBB TODAY

デュア・リパが韓国のサムスン電子を相手取り、1500万ドル（約24億円）の損害賠償請求訴訟を提起した。

自身の写真が同意なく使用されたという主張だ。

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米メディア「バラエティ」は最近、デュア・リパ側が米カリフォルニア中部連邦地裁に対し、サムスン電子を提訴したと報じた。

デュア・リパ側の弁護団は訴状で、「サムスンがテレビの梱包箱にリパの貴重なイメージおよび肖像を許可なく、大規模かつ継続的、違法に商業利用したことに対する補償を求め、著作権侵害、商標権侵害、パブリシティ権侵害で提訴する」と説明している。

訴状によると、サムスン電子は昨年から、テレビ製品の外箱にデュア・リパの写真を使用していたという。デュア・リパ側はこれを確認後、サムスン側に写真使用の中止を要求したが、サムスン側が拒否したとしている。

問題となった写真は、2024年に開催された音楽イベント「オースティン・シティ・リミッツ・フェスティバル」のバックステージで撮影されたものとされる。デュア・リパ側は、当該写真の著作権を本人が保有していると説明した。

また訴状では、「デュア・リパ本人の同意や事前協議なしに、いかなる発言権や統制権も与えられないまま、彼女の顔が大規模消費財マーケティングキャンペーンに広範囲に使用された」とし、「本人はこれを許可していない」と強調している。

（写真提供＝OSEN）デュア・リパ

問題の外箱

デュア・リパはイギリス出身のポップスターで、2015年にデビューし、2017年の1stフルアルバムで知名度を高めた。デビュー以降、グラミー賞を3回、ブリット・アワードを7回受賞している。2019年には韓国の音楽授賞式「MAMA AWARDS」に出席したこともある。

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