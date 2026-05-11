BTS・V、TikTok初投稿が45日で1億再生突破…SNSでも“桁違い”の影響力！ | RBB TODAY

BTS・V が、TikTokで圧倒的な記録を打ち立てている。

Vは3月13日にTikTokアカウントを開設。その後、韓国男性芸能人として最短となる19日でフォロワー1000万人を突破し、51日で1400万人超えを達成した。

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特に、3月24日に公開した初投稿動画は、公開から45日で再生回数1億回を突破した。

同動画では、VがBxndzの『Bunny Girl Hoodtrap』に合わせ、J-HOPE、JUNG KOOK とともにダンスを披露。この動画は「いいね」数1637万件も記録した。

Vがこれまでに投稿した全9本の動画のうち、7本が1000万件以上の「いいね」を獲得。そのうち3本は、2026年の世界TikTok動画「いいね」数ランキングで、それぞれ2位、5位、6位にランクインした。

（画像＝Vファンベース）

現在、VのTikTokフォロワー数は1489万4000人。総再生回数は5億8790万回、総「いいね」数は1億1000万件を記録している。平均再生回数は6532万回、平均「いいね」数は1222万件に達している。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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