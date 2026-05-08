「52間の縁側」がある福祉施設が多数の受賞！『情熱大陸』に建築家・山﨑健太郎が登場 | RBB TODAY

5月10日よる11時放送の「情熱大陸」（MBS/TBS系）では、建築家・山﨑健太郎を特集する。

千葉県にあるデイサービスセンター「52間の縁側」。橋のように長い縁側を持つ木造の建物は、一見して福祉施設には見えない。介護が必要な高齢者が過ごす傍らに、近所の子どもたちが自然と遊びに来る。縁側でくつろぐ人、赤ちゃんを抱いたママの姿も。デイサービスでありながら、様々な人が不思議と集うこの建築が今、注目を浴びている。

設計したのは建築家の山﨑健太郎だ。この建築で日本建築学会賞、JIA日本建築大賞、グッドデザイン大賞を相次いで受賞した。ホスピスや視覚障がい者支援施設、保育園など福祉施設の設計を多く手がけてきた山﨑が一貫して訴えるのは、「つくるべきなのは施設ではなく住まい」という信念だ。

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工事を終えたばかりの沖縄の就労支援施設では、事務室や作業室といった用途ごとの区切りをなくし、ゆるやかにつながる空間を実現した。ひとりでいたい人はひとりのまま、それでも誰かと同じ場所にいられるよう、建物の中には多様な居場所が散りばめられている。

山﨑の元には、都内最大級の日本庭園を持つ結婚式場の改修や、里山の風景と融合するワイナリー・ホテルの設計など、福祉施設にとどまらない依頼も相次ぐ。事務所には様々な案件の模型がずらりと並ぶ。しかし山﨑の仕事は図面を引くことだけではない。現場に通い、利用者と話し、職人と汗をかく。ときには軍手をはめ、自ら土を掘り、石を積む。その姿は、図面や模型では確かめられない何かを探し続ける、真に建築家らしい姿だ。

そんな山﨑に、これまでにない仕事が舞い込んだ。新たに検討されている開放型の刑務所の設計だ。ヒントを探しに先進的とされるノルウェーへの視察も敢行した。2025年6月の刑法改正により拘禁刑が導入され、「懲らしめから更生へ」と変革を迎える日本の矯正のあり方。その中で山﨑が何に悩み、どのような形を見出そうとするのか。放送は必見だ。