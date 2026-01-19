今井美樹、歌手デビュー40周年を記念した全国ツアー開催決定！特設サイトも公開 | RBB TODAY

16日、歌手デビュー40周年を迎える今井美樹の全国ツアー開催が決定した。

今井は2026年に歌手デビュー40周年を迎える。約8年ぶり、通算21枚目となるオリジナル・アルバム『smile』を2月11日に発売予定で、同作のリリースに合わせて全国ツアー「今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 ～smile～」を行う。

ツアーは5月16日のサンシティ越谷市民ホール（埼玉）公演を皮切りに、最終公演となる8月6日の東京国際フォーラム ホールA（東京）まで、全国23カ所で計25公演を予定している。

アルバム『smile』には封入特典として、ファンクラブ先行に次ぐ「プレミアム・リザーブチケット先行抽選受付」用のシリアルナンバーが封入される。

発売に先駆けて特設サイトも公開。同サイトではアルバムおよびツアー情報に加え、参加ソングライター、アレンジャー、ミュージシャン、エンジニアのコメント、今井へのロングインタビュー記事などを掲載している。参加者コメントなどは今後も随時更新される予定だ。

チケット料金は全席指定で11,000円（税込）。3歳以上は有料で、3歳未満でも座席が必要な場合は有料となる。

アルバム『smile』は、初回限定盤A（CD＋Blu-ray）、初回限定盤A（CD＋DVD）、初回限定盤B（CD＋Blu-ray）、初回限定盤B（CD＋DVD）、通常盤（CDのみ）の全5形態で発売。初回限定盤Aには2023年12月1日のTACHIKAWA STAGE GARDEN公演のライブ映像を全曲収録し、初回限定盤Bには2024年11月3日の東京・Bunkamuraオーチャードホール公演のライブ映像を全曲収録する。

また、全形態共通のシリアルナンバー封入特典として、A賞は全国ホールツアーの「プレミアム・リザーブチケット先行抽選受付」、B賞はサイン入りポスター（お客様のお名前入り）100名が用意されている。

※今井美樹の歌手デビュー40周年を記念特設サイト