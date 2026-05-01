竹鶴ピュアモルトの限定品が登場、香ばしさと深みを際立たせた一本に | RBB TODAY

アサヒビールは、ニッカウヰスキーが製造する「竹鶴ピュアモルト エッセンシャルズ 2026」を、6月16日から日本国内で数量限定発売する。国内での販売数量は1万本で、参考小売価格は2万7,500円（税込）。

同商品は、2030年に発売30周年を迎える「竹鶴ピュアモルト」ブランドに向けて展開される新シリーズの第1弾。2026年から2030年まで、毎年異なるテーマで数量限定商品を発売する予定だ。

第1弾では、北海道・余市蒸溜所で受け継がれてきた石炭直火蒸溜に着目。「竹鶴ピュアモルト」らしい繊細な飲み心地を残しながら、香ばしさや深みのある味わいを引き立てている。2000年に仕込まれた余市蒸溜所と宮城峡蒸溜所の長期熟成原酒も一部使用しており、穏やかな樽香、モルトの甘さ、ピートのコク、甘くほろ苦い余韻が楽しめるという。

パッケージは白を基調としたラベルに「竹鶴」のロゴを配置。ラベル下部には、ブランドカラーの黒から、シングルモルト余市を思わせる濃藍へと移るグラデーションを採用している。

容量は700ml、アルコール分は43％。発売に先がけ、5月9日・10日に開催される「東京 インターナショナル バーショー 2026」では有料試飲も予定されている。