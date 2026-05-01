“次世代のスター”初代グランプリの横須賀京香が初主演！縦型ショートドラマ『青春、暴走中。』が配信 | RBB TODAY

オスカープロモーションとアンティルが共同制作する縦型ショートドラマ『青春、暴走中。』が、5月2日よりTikTok・Instagram・YouTubeにて配信を開始する。

縦型ショートドラマ『青春、暴走中。

主演を務めるのは、オスカープロモーション主催のオーディション『なつキミプロジェクト2025』で初代グランプリに輝いた横須賀京香（12歳）だ。同オーディションは「ジャンルなんて関係ない!!」をコンセプトに掲げた次世代スター発掘の大型企画で、全国から約1.5万人が応募。「次世代のスター」として、その頂点に立った横須賀が今回の縦型ドラマで初主演を飾る。

縦型ショートドラマ『青春、暴走中。

本作は「青春」をテーマに、妄想癖のある主人公が繰り広げる「等身大の葛藤」と「コミカルな妄想」を掛け合わせた恋愛系ショートドラマ。Z世代が「自分ごと」として感情移入しやすい「あるある」をエンタメ感満載で詰め込んだ内容となっており、横須賀が妄想癖のあるコミカルな主人公を熱演する。

縦型ショートドラマ『青春、暴走中。

「縦型ショートドラマ」は、Z世代を中心に短時間でも物語の世界に没入できる新たな映像コンテンツとして支持を集めている。オスカープロモーションとアンティルが連携した「縦型ショートドラマ」は今後も継続して、Z世代の共感を呼ぶショートドラマを配信していく予定だ。