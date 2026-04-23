TWICE・MOMO＆SANAがレッドドレスでウォーキング、長谷川京子・山田優・三吉彩花らと豪華共演 | RBB TODAY

TWICEのMOMOとSANAが23日、都内にて開催された映画『プラダを着た悪魔２』（5月1日公開）のジャパンプレミアに出演した。

TWICE・MOMO＆SANA【写真：竹内みちまろ】

TWICE・MOMO＆SANA【写真：竹内みちまろ】

SANA【写真：竹内みちまろ】

MOMO【写真：竹内みちまろ】

MOMO【写真：竹内みちまろ】

SANA【写真：竹内みちまろ】

TWICE・MOMO＆SANA【写真：竹内みちまろ】

ジャパンアンバサダーに就任したMOMOとSANAは、共に真紅のドレス姿でランウェイに登場。圧巻のウォーキングで報道陣を魅了した。

ファッションのポイントを尋ねられると、カスタムメイドのドレスを着用するMOMOは、シルエットが「とてもきれい」といい、「映画に合わせてレッドできめさせていただきました」と目を輝かせた。

プラダのドレスを身に着けたSANAは「映画のテーマに合うような、圧倒されるようなレッド」と告げ、背中のリボンがポイントと声を弾ませた。

「モチベーションを上げたいときにすることは？」と尋ねられると、MOMOは「ファッションが大好きなのでショッピングをたくさんし、好きなお洋服やアクセサリーを身に着けることでモチベーションが上がります」と回答。頑張っている人を見るとモチベーションが上がるというSANAは、前作を観た際に、自信を持った強い女性になれた気がしたと述懐。「とにかく早く『プラダを着た悪魔２』が見たいです」と期待に胸を膨らませた。

イベントには、プレミアムゲストとして、長谷川京子、山田優、三吉彩花、谷まりあ、柏木悠（超特急）、RAN（MAZZEL）、せいらも出演した。

谷まりあ【写真：竹内みちまろ】

谷まりあ【写真：竹内みちまろ】

長谷川京子【写真：竹内みちまろ】

長谷川京子【写真：竹内みちまろ】

柏木悠【写真：竹内みちまろ】

柏木悠【写真：竹内みちまろ】

RAN【写真：竹内みちまろ】

RAN【写真：竹内みちまろ】

せいら【写真：竹内みちまろ】

せいら【写真：竹内みちまろ】

三吉彩花【写真：竹内みちまろ】

三吉彩花【写真：竹内みちまろ】

山田優【写真：竹内みちまろ】

山田優【写真：竹内みちまろ】

パープルのタイトなドレス姿で登場した長谷川は、普段は選ばないようなドレスをあえて選んだことを明かした。

山田は、自身が持つ作品のイメージカラーである赤のドレスを選んだそう。「（メイクも）ちょっと悪魔っぽくしてみました」とにっこり。

マニッシュなパンツジャケットスーツで登場した三吉は、ジャケットのデザインが丸みを帯びていたりすることを説明し、「柔らかさも表現」してみたと笑顔。

オールブラックのドレス＆ヒール姿の谷は、「芯のある女性」とファッションのテーマを明かした。

柏木は、多くのゲストたちがブラックを着用していることに触れ、「春らしくピンクパープルという色をねじ込ませていただきました」と茶目っ気を交えてファッションのコンセプトを紹介。

RANは、全身をブラックで統一したうえで、胸ポケットのハンカチをレッドにしたところがポイントとコメント。

せいらは「作品の持つ強さとエレガントさ」をブラックドレスで表現したと声を弾ませた。