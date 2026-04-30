i-dle・ソヨン、初の始球式に挑戦！“勝利の女神”ミヨンに続く快投に期待 | RBB TODAY

ガールズグループi-dleのソヨンが、初の始球式に挑戦する。

4月30日、所属事務所CUBEエンターテインメントは、ソヨンが5月3日にソウル・蚕室（チャムシル）野球場で開催されるLGツインズ対NCダイノス戦で始球式を務めることを発表した。

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2023年に開催されたLGツインズ戦で「始打式」を務めたソヨンだが、今回は約3年ぶりにピッチャーとして蚕室のマウンドに上がる。以前、メンバーのミヨンがLGツインズ戦の始球式を務めた際、チームが勝利したことで「勝利の女神」と呼ばれた経緯があり、ソヨンもミヨンに続いてその称号を手にできるか期待が集まっている。

（写真提供＝OSEN）ソヨン

始球式を目前に控えたソヨンは、「情熱的なLGツインズの選手、そしてファンの皆さんに再びお会いできて本当に嬉しいです。初めてバッターとして立った時の良い思い出に続き、今回はピッチャーとしてマウンドに立てることを光栄に思います」と感想を述べた。

続けて「勝利のエネルギーをたっぷり込めて、全力で投げます。LGツインズファンの皆さんと一緒に一生懸命応援し、新たな『勝利の女神』になれるように頑張ります」と語った。

（記事提供＝OSEN）

◇ソヨン プロフィール

1998年8月26日生まれ、本名チョン・ソヨン。2014年にCUBEエンターテインメントのオーディションに合格。2016年のオーディション番組『PRODUCE 101』に参加して最終順位20位で脱落するも、2017年11月に『Jelly』でソロデビュー。翌2018年5月にガールズグループ(G)I-DLEのリーダーとしてデビューした。(G)I-DLE（現i-dle）のアルバムの総括プロデューサーとして、すべてのタイトル曲と数多くの収録曲の作詞・作曲・編曲に携わっている。特にデビュー20日で音楽番組1位に輝いた『LATATA』を19歳で作詞・作曲・プロデュースするなど、恐るべき才能を誇る。

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