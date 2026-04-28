鹿児島産うなぎ蒲焼が昨年より300円お得！イオン、「土用の丑の日」予約を5月2日開始 | RBB TODAY

イオンは5月2日から、「土用の丑の日」に向けたうなぎ商品の予約受付を開始する。

今年は、蒲焼や白焼、うな重、寿司、土用餅など17品目がラインナップ。昨年のシラスウナギの豊漁を受け、一部商品の価格も見直した。

代表商品の「トップバリュ グリーンアイナチュラル 鹿児島県産うなぎ蒲焼 特大」は2,570円（税込）。昨年より300円安い本体価格2,380円で予約販売する。抗生物質や合成抗菌剤を使わずに育てたうなぎを、着色料、調味料、増粘剤不使用のたれで焼き上げている。

白焼きの品ぞろえも拡充する。新商品として、愛知県三河一色産のめすうなぎ「うなくい～ん」を白焼にした商品で、わさび醤油や岩塩で味わえる。価格は2,138円（税込）。

このほか、「トップバリュ グリーンアイナチュラル 鹿児島県産うなぎ白焼」は2,570円（税込）、「静岡県浜名湖産うなぎ白焼」は2,354円（税込）で販売する。

手軽に楽しめる商品として、鹿児島県産うなぎ蒲焼を使用したうな重も用意。「トップバリュ 鹿児島県産鰻使用 鰻重」は1,490円（税込）、「トップバリュ 鹿児島県産鰻使用 鰻重 大」は2,678円（税込）となっている。

対象は関東・中部・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」約390店舗と、「イオンネットスーパー」「e予約」のWebサイト。予約期間は7月16日までで、商品は7月24日から26日に受け渡される。店舗での予約は、関東・中部・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」約390店舗で受け付ける。Webでは「イオンネットスーパー」と「e予約」で予約できる。