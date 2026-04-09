帝国ホテル 大阪、ローストビーフや麻婆豆腐など約30種「ランチバイキング」6月6日より開催 | RBB TODAY

帝国ホテル 大阪は、ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」（1階）にて「ランチバイキング」を6月6日から8月30日までの土・日・祝日および8月13日・14日に開催する。

ローストビーフ 醤油クリームソース

提供メニューは約30種類。「ガーリックシュリンプ」や「魚介類のグリーンカレー」など夏向けのスパイシーな料理のほか、シェフが目の前で切り分けるワゴンサービスによる「ローストビーフ」も用意される。

また、帝国ホテルグループで唯一直営の中国料理レストラン「ジャスミンガーデン」を有する同ホテルならではの中国料理も楽しめる。「ジャスミンガーデン」のレシピによる麻婆豆腐は、辛みを抑えて素材本来の旨みを引き出した広東風に仕上げている。

会場の「ザ パーク」は24mの吹き抜けと大きな窓を備えた開放感ある空間で、バイオリンやフルートなどの生演奏も行われる。

会場のブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」

料金は大人6,800円、お子様（4～12歳）3,400円（サービス料・消費税込）。時間は1部11:30～13:00または12:00～13:30、2部13:30～15:00または14:00～15:30で、6月は1部のみの開催となる。アルコールフリーフロープラン3,500円、ソフトドリンクフリーフロープラン2,500円も別途用意されている。